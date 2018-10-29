Понедельник, 29 Октября 2018 14:48

АрмИнфо. Серьезным прорывом года стало проведение в конце марта консультативного саммита лидеров государств Центральной Азии. Ресурс zakon.kz анализирует основные развития в пяти государствах региона. Согласно автору статьи, динамика развития регионального сотрудничества в Центральной Азии в 2018 году показала возросшую активность стран региона и готовность на самом высоком уровне поддерживать проекты регионального характера.

Многие годы, ситуация по кооперации в Центральной Азии характеризовалась не иначе, как в басне о пресловутом лебеде, раке и щуке, когда страны декларируя желание об усилении регионального сотрудничества, тем не менее не поддерживали, а то и прямо игнорировали или торпедировали региональные проекты. Надо заметить, что Казахстан, дипломатия которого всегда ставила центральноазиатский вектор в качестве одного из важнейших, наряду с отношениями с центрами силы, неоднократно оставался в одиночестве в своих региональных интеграционных инициативах.

Но уходящий 2018 год стал весьма продуктивным для сотрудничества государств Центральной Азии. Осторожные оптимистичные прогнозы конца 2017 года о том, что динамика может измениться в связи с обновлением ряда элит, во многом оправдались, а местами – и превзошли ожидания экспертов и дипломатов. Это касается и появления уникальных для последнего десятилетия площадок, где лидеры всех пяти стран региона встречаются и ведут переговоры по насущным вопросам, и собственно продвижения в решении этих проблем.

Саммит в Астане

Серьезным прорывом года стало проведение в конце марта консультативного саммита лидеров государств Центральной Азии. Тогда в Астане впервые за много лет президенты четырех стран региона и спикер парламента Туркменистана собрались, чтобы пока в достаточно осторожном ключе начать работу в формате «без третьих лиц». До этого, напомним, в связи с довольно подозрительным отношением к подобным форматам со стороны прошлой администрации Узбекистана и последовательной изоляционистской позицией Туркменистана, таких встреч не было практически с момента поглощения организации Центрально-Азиатское сотрудничество (ЦАС) ЕврАзЭС в 2005 году.

Подобная тенденция вселила серьезные надежды на то, что в регионе наконец-то возникнут эффективные механизмы совместного разрешения целого комплекса накопившихся проблем. И в целом, следующие события 2018-го показали, что такие чаяния есть и у самих первых лиц региона.

Тем самым можно ожидать, что работа казахстанских дипломатов по организации мероприятия заложила хорошую площадку, продолжение которой запланировано в марте 2019 года в Ташкенте. Ожидается, что это позволит серьезно продвинуться в дальнейшей институционализации пятистороннего формата и создании общих структур, нацеленных на конкретную работу в тех или иных секторах.

Заседание в Туркменбаши

Следующим событием, уникальным для жизни Центральной Азии последних лет, стало прошедшее в августе в Туркменбаши заседание глав государств-членов Международного фонда спасения Арала (МСФА). Заседание, прошедшее под председательством Туркменистана, занимающего сейчас пост председателя Фонда, впервые за очень много лет усадило за стол переговоров президентов всех пяти стран Центральной Азии.

Прошедший саммит дал серьезный импульс как работе самого Фонда, так и, в целом, продвижению «центральноазиатского» формата переговоров. Проведя заседания в открытом и закрытом режиме, все президенты оценили проведенные переговоры как успешные и конструктивные.

Пять лидеров, причем президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков присутствовал на саммите не в качестве члена МСФА, а лишь как почетный гость, обсудили не только меры по спасению Арала, но и вопросы совместного регулирования и использования водных ресурсов Центральной Азии, а именно рек Амударьи и Сырдарьи и их притоков. Это, как известно, является крайне болезненным вопросом и источником множества трений между странами региона. Возвращение экологических проблем и вопросов использования водных ресурсов в конструктивное русло – несомненный успех 2018 года.

В итоге, прошедший саммит позволил сдвинуть с мертвой точки целый комплекс вопросов, успешное разрешение которых прямо повлияет на жизнь миллионов жителей Центральной Азии.

Председательство Казахстана в Совете Безопасности ООН

Прорывом для всей Центральной Азии стало вхождение Казахстана в состав непостоянных членов Совета безопасности ООН. Это позволило внести в повестку самой большой и авторитетной международной площадки вопросы волнующие не только казахстанцев, но и жителей Центральной Азии.

Изначально, выдвигая свою кандидатуру на пост члена Совбеза ООН, Казахстан включил центральноазиатскую проблематику в число приоритетов своей работы. На протяжении почти двух лет актуальные проблемы безопасности в регионе – от борьбы с наркотрафиком до экологических вопросов – становились предметом специальных заседаний и доносились до самой широкой публики.

Дипломаты из стран Центральной Азии кулуарно неоднократно выражали благодарность казахстанской стороне, которая активно привлекала всех своих соседей по региону к повестке СБ ООН, передавала опыт для других центральноазиатов как попасть в члены ООН, вести в нем работу, а также старалась продвигать общие региональные интересы.

Более того, успех Казахстана в ООН станет отличной рекомендацией для следующей страны из Центральной Азии по вступлению на пост непостоянного члена СБ ООН.

Работа на традиционных площадках

Если вернуться в региональное русло, то в течение года президенты пяти стран региона – в том или ином составе – не раз встречались и на других площадках, ставших уже традиционными для совместной деятельности. На некоторых из них также можно отметить довольно положительные тенденции.

К примеру, июньский саммит ШОС в китайском Циндао, где присутствовали лидеры Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, стал одним из самых крупных подобных событий. Изменение состава ШОС, ставшее главным событием саммита, во многом сместило акцент работы Организации с центральноазиатского направления на более глобальные темы. И сегодня у стран региона появилось больше возможностей для самостоятельного решения тех или иных проблем, касающихся Центральной Азии.

В августе в Актау состоялось подписание Конвенции о правовом статусе Каспия, где из пяти президентов прикаспийских государств было два руководителя республик Центральной Азии: Нурсултан Назарбаев и Гурбангулы Бердымухамедов. Последний, к слову, в 2018 году намного более активно участвует в региональных делах, чем прежде. Так, помимо проведения упомянутого выше заседания МФСА, Бердымухамедов высказал инициативу проведения в 2019 году в Туркменистане первого Каспийского экономического форума, что является отличным показателем постепенного ослабления традиционного туркменского «нейтралитета». Для Центральной Азии эта тенденция является достаточно позитивной, ведь многие перспективные региональные проекты без активного участия Туркменистана будут неполноценны.

Особый интерес у экспертов вызвал и состоявшийся в начале сентября саммит Совета тюркоязычных государств. Встреча, прошедшая в кыргызском городе Чолпон-Ата, собрала вместе президентов Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Турции. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, наряду с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, присутствовал в качестве почетного гостя. На официальных фотографиях, опубликованных пресс-службами государств-участников, обращает на себя внимание непринужденная дружеская атмосфера, в первую очередь, между лидерами трех государств Центральной Азии.

Очевидно, что сейчас в регионе, где личные отношения между руководителями стран имеют первостепенное значение для межгосударственных отношений, сложилась крайне благоприятная обстановка для продвижения как двусторонних, так и многосторонних форматов.

Дипломатическая работа

Помимо очевидного прогресса в выстраивании взаимодействия между первыми лицами региона, крайне важной является и работа дипломатических ведомств. Огромное значение для региональной кооперации имеет прошедшая 22 июля встреча министров иностранных дел государств Центральной Азии. В кыргызской Чолпон-Ате провели переговоры и сверили часы главы внешнеполитических ведомств Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, Туркменистан был представленна уровне заместителя министра иностранных дел.

Круг вопросов, напрямую касающихся регионального сотрудничества, и в принципе долгосрочных проблем развития Центральной Азии, позволяет опять-таки говорить о серьезном прорыве на данном фронте. Министры обсудили приоритетные для региона вопросы границ, обеспечения безопасности, использования водно-энергетических ресурсов, транспорта и транзита.Разумеется, был проработан торгово-экономический блок, а также культурно-гуманитарное сотрудничество.

К последнему блоку, помимо договоренностей в таких областях, как образование, наука, культура и искусство, также был отнесен и туризм. Это направление становится все более перспективным и прибыльным и, сегодня, как никогда, зависит от способности наших стран прийти к единому знаменателю в вопросах привлечения и создания комфортных условий для туризма в регионе.

В этой связи серьезные перспективы есть у предложения, озвученного депутатом Сената Парламента и главой Общественного совета МИД РК Даригой Назарбаевой, относительно введения единой туристической визы для государств Центральной Азии. Это предложение было озвучено на встрече с узбекскими парламентариями и в дальнейшем вопрос введения так называемой Silk-визы имеет все перспективы выйти на новый уровень обсуждения.

Реальное наполнение

Оптимизм по поводу последовательного сближения государств Центральной Азии связан с тем, что есть ряд накопившихся и крайне важных проблем, которые можно решить только в совместной работе. Причем, очень важно, чтобы эта работа проходила, во-первых, с участием всех стран региона и, во-вторых, без вмешательства других игроков. Все организации, где, помимо центральноазиатских стран, присутствуют и другие государства, не способны отнестись с должным вниманием к центральноазиатской повестке, а иногда – им даже более выгодно препятствовать усилению внутрирегиональной кооперации для обеспечения каких-то своих стратегических интересов.

Какие проблемы страны региона должны решать в пятистороннем формате? Сюда, в первую очередь, относятся проблемы безопасности. Это такие вопросы, как совместная борьба с наркотрафиком, с деятельностью террористических и вербовочных структур, противостояние международной работорговле, торговле оружием и контрабанде в целом. Весь парадокс в том, что преступные группировки, осуществляющие перечисленные выше виды деятельности, достигли невиданных успехов в региональной и международной интеграции, и совершенно не нуждаются в каких-то дополнительных импульсах. Противостоять этим ОПГ и защищать граждан стран региона от их влияния тоже можно лишь в многостороннем формате.

Следующий блок проблем, решение которых невозможно без совместной работы, это проблемы совместного использования воды, ведь во многом именно Амударья и Сырдарья являются «артериями», объединяющими страны региона в единый организм и питающими его на протяжении всей истории. Прошедшее заседание МСФА показало готовность обсуждать подобные вопросы, что уже с учетом ситуации последних лет, можно расценивать как значительный прорыв.

Серьезного внимания требует экономический блок, включающий не только возможные выгодные проекты, но и урегулирование уже сложившихся экономических систем центральноазиатских государств. Это и унификация стандартов качества товаров и услуг, и таможенные вопросы, и инфраструктурные проекты

Стратегическая ценность

Тенденции 2018 года, если они сохранятся, способны ощутимо укрепить не только внутреннее наполнение межгосударственного сотрудничества, но и усилить весь регион в целом. На протяжении многих лет шло последовательное ослабление связей между странами Центральной Азии, двусторонние противоречия препятствовали продвижению многих выгодных решений, а резкие изменения позиций руководителей отдельных стран могли свести на нет все достижения предыдущих лет. Все это осложнялось теми или иными маневрами «Большой игры» в регионе, в итоге же страдали рядовые граждане наших стран.

Сейчас ситуация такова, что с одной стороны, руководители всех центральноазитских государств в той или иной степени демонстрируют настрой на конструктивное сотрудничество, а с другой, - налицо снижение активности крупных внешних игроков в регионе. Россия, сосредоточенная на западном и сирийском направлениях, и постепенно охладевающая к ЕАЭС; США, занятые торговыми войнами и Ближним Востоком; Китай, в текущем году менее динамично лоббирующий инфраструктурные проекты и сотрудничество в векторе «Пояса и Пути», - все это освобождает некоторое политическое пространство, которое вполне может быть наполнено реально работающими внутрирегиональными механизмами.

Надо заметить, что 2018 год действительно оказался очень стабильным и перспективным для Центральной Азии. Речь идет как о безопасности в регионе, так и об очевидном отсутствии обострений межгосударственных отношений, как это случилось, к примеру, в прошлом году во время предвыборной кампании в Кыргызстане. Сейчас казахстанско-кыргызские отношения не только полностью нормализовались, но и демонстрируют постоянное потепление, в том числе и на уровне отношений между лидерами двух стран. Аналогичные тенденции отмечаются и в отношениях между Таджикистаном и Узбекистаном.

Судя по настрою всех пяти лидеров, можно предположить, что и 2019 год должен будет оправдать надежды тех, кто хотел бы вновь видеть Центральную Азию единым регионом, в котором решения принимаются исходя из интересов общности региона и с расчетом на долгосрочную перспективу.

Татьяна Каукенова