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 Понедельник, 29 Октября 2018 14:25
Марианна Мкртчян

Лидеры ОДКБ встретятся 8 ноября в Астане

Лидеры ОДКБ встретятся 8 ноября в Астане

АрмИнфо. Саммит лидеров государств ОДКБ пройдет 8 ноября в Астане.

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Казахстана, в первой половине дня 8 ноября в Астане состоится совещание глав МИД ОДКБ, а во второй половине дня состоится сессия ОДКБ на уровне глав государств.

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