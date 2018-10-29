|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 30 октября
|Пашинян и сопредседатели МГ ОБСЕ обсудили динамику мирного процесса по урегулированию карабахского конфликта, после политических изменений в Армении
|Мевлют Чавушоглу: Анкара считает необходимым обеспечение "территориальной целостности" Азербайджана и Грузии
|Армен Рустамян: Люди должны научиться исправлять свои ошибки, а не приписывать их другим
|Мнацаканян и минские посредники обсудили последние процессы в карабахском урегулировании
|Тоноян в ходе встречи с посредниками отметил важность создания оперативной связи в нахиджеванском направлении
|Бако Саакян и Феликс Цолакян обсудили перспективы сотрудничества двух армянских респиблик в сфере Чрезвычайных ситуаций
|Посол Франции в АР: Позиция Парижа относительно визитов мэров французских городов в Нагорный Карабах ясна и однозначна
|С 1 по 2 ноября температура воздуха в Армении понизится на 5-6 градусов
|Тачат Вардапетян и Жан-Жак Флайо обсудили перспективы развития армяно- бельгийского сотрудничества
|Beeline предоставит мощности своего дата-центра в рамках услуги Colocation
|Москва посоветовала Болтону вдуматься в смысл собственных слов, сказанных в Ереване
|Армен Ашотян: Никол Пашинян должен быть благодатен Республиканской партии
|Армен Саркисян: Армения готова развивать отношения с Ирландией
|Гагик Царукян: Если народ Армении захочет, то я не буду заниматься политикой
|Армен Саркисян отбыл в Минск для участия в Мюнхенской конференции по безопасности
|Лидеры ОДКБ встретятся 8 ноября в Астане
|Президент Армении выразил соболезнования индонезийскому коллеге в связи с крушением пассажирского самолета
|Кочарян: Армянская сторона должна выработать комплексную, цельную позицию по вопросу карабахского урегулирования, которой сейчас нет
|Кочарян: Пока я не вижу реальных результатов во внешней политике Пашиняна
|Внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут в соответствии с требованиями ныне действующего Избирательного кодекса
|Роберт Кочарян: Я уверен, что в скором будущем все, кто занимался фабрикацией материалов по делу 1 марта, сами ответят перед законом
|В СК разбираются в деле о крупном вымогательстве со стороны высокопоставленного чиновника
|"Елк": Стране нужны новые выборы, которые отражали бы волю народа
|За 9 месяцев 2018 года ущерб, нанесенный государству в результате различных коррупционных преступлений, составил 64,1 млрд. драмов
|МИД: Армян или граждан Армении в потерпевшем крушение пассажирском Boeing 737 MAX в Индонезии нет
|Парламент Армении на внеочередном заседании вновь обсуждает проект поправок в Избирательном кодексе
|Правоохранительные органы Тавушской области Армении выявили 327 случаев незаконной вырубки леса за прошедшие 9 месяцев
|Российские пограничники задержали нарушителя армяно-турецкой госграницы
|Армен Саркисян поздравил Милоша Земана по случаю национального праздника Чехии
|В Армении пройдет Первая Международная Школа Молодых Лидеров стран СНГ
|Бако Саакян обсудил с американским благотворителем Майком Сарьяном реализацию проектов в Арцахе
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 29-го октября
|Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования президенту США в связи с трагедией в синагоге в Питсбурге
|Армен Каграманян освобожден от должности начальника военного университета им. Вазгена Саркисяна
|Геннадий Таварацян назначен начальником Национального оборонноисследовательского университета Министерства обороны Армении-
|Мужчина, вооруженный гранатой, пытался проникнуть в здание Правительства Армении
|МИД: ООН - чрезвычайно важная платформа для малых государств в плане выражения суверенного равенства
|Никол Пашинян: Возможно, я еще раз выдвину свою кандидатуру на пост премьер- министра
|Никол Пашинян: Амнистия не должна распространяться на людей, совершивших убийство
|И.о. первого вице-премьера: Партия "Гражданский договор" представит революционный список, в котором будут люди с "чистым" прошлым
|И.о. премьер-министра: В отличие от прежних властей нам удалось очень быстро предпринять конкретные шаги в карабахском урегулировании
|Никол Пашинян: Право на разрешение карабахского вопроса принадлежит народам Армении и Арцаха
|Конверс Банк осуществил первые выплаты по купонам сразу трех выпусков - драмовых, долларовых и евровых облигаций
|Виген Саркисян Николу Пашиняну: Во внешней политике вы разрушаете то, что создавалось десятилетиями
|И.о. премьер-министра: Я не нарушал ничью презумпцию невиновности
|Никол Пашинян: Для возобновления дела о событиях 27 октября 1999 года должны появиться новые обстоятельства
|И.о. министра обороны: События 27 октября 1999 годы будут выявлены, вне зависимости от того, какая власть будет в стране
|Давид Тоноян: Ситуация на армяно-азербайджанской границе в основном стабильна
|В парламенте Армении почтили память жертв теракта в Национальном Собрании 27 октября 1999 года
|В Ереване выступит всемирно известный пианист Борис Березовский
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 27-го октября
|Эльмар Мамедъяров и Рудольф Михалка обсудили урегулирование карабахского конфликта
|МЧС: На территории Армении есть труднопроходимые дороги
|Президент Армении принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных 70-летию наследника британского престола
|Армянские миротворцы в Свердловске примут участие в учение ОДКБ "Нерушимое братство-2018"
|Исполняется 19-ая годовщина террористического акта в Национальном Собрании Армении
|Представители интеллигенции Армении и России выступили с призывом к созданию новой дискуссионной площадки
|Спецпредставитель ОБСЕ по Южному Кавказу намерен способствовать урегулированию карабахского конфликта
|Центры продаж VivaCell-MTS уже принимаю предварительный заказ на смартфон iPhone XR
АрмИнфо. Саммит лидеров государств ОДКБ пройдет 8 ноября в Астане.
Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Казахстана, в первой половине дня 8 ноября в Астане состоится совещание глав МИД ОДКБ, а во второй половине дня состоится сессия ОДКБ на уровне глав государств.
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 30 октября
|Пашинян и сопредседатели МГ ОБСЕ обсудили динамику мирного процесса по урегулированию карабахского конфликта, после политических изменений в Армении
|Мевлют Чавушоглу: Анкара считает необходимым обеспечение "территориальной целостности" Азербайджана и Грузии
|Армен Рустамян: Люди должны научиться исправлять свои ошибки, а не приписывать их другим
|Мнацаканян и минские посредники обсудили последние процессы в карабахском урегулировании
|Тоноян в ходе встречи с посредниками отметил важность создания оперативной связи в нахиджеванском направлении
|Бако Саакян и Феликс Цолакян обсудили перспективы сотрудничества двух армянских респиблик в сфере Чрезвычайных ситуаций
|Посол Франции в АР: Позиция Парижа относительно визитов мэров французских городов в Нагорный Карабах ясна и однозначна
|С 1 по 2 ноября температура воздуха в Армении понизится на 5-6 градусов
|Тачат Вардапетян и Жан-Жак Флайо обсудили перспективы развития армяно- бельгийского сотрудничества
|Beeline предоставит мощности своего дата-центра в рамках услуги Colocation
|Москва посоветовала Болтону вдуматься в смысл собственных слов, сказанных в Ереване
|Армен Ашотян: Никол Пашинян должен быть благодатен Республиканской партии
|Армен Саркисян: Армения готова развивать отношения с Ирландией
|Гагик Царукян: Если народ Армении захочет, то я не буду заниматься политикой
|Армен Саркисян отбыл в Минск для участия в Мюнхенской конференции по безопасности
|Лидеры ОДКБ встретятся 8 ноября в Астане
|Президент Армении выразил соболезнования индонезийскому коллеге в связи с крушением пассажирского самолета
|Кочарян: Армянская сторона должна выработать комплексную, цельную позицию по вопросу карабахского урегулирования, которой сейчас нет
|Кочарян: Пока я не вижу реальных результатов во внешней политике Пашиняна
|Внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут в соответствии с требованиями ныне действующего Избирательного кодекса
|Роберт Кочарян: Я уверен, что в скором будущем все, кто занимался фабрикацией материалов по делу 1 марта, сами ответят перед законом
|В СК разбираются в деле о крупном вымогательстве со стороны высокопоставленного чиновника
|"Елк": Стране нужны новые выборы, которые отражали бы волю народа
|За 9 месяцев 2018 года ущерб, нанесенный государству в результате различных коррупционных преступлений, составил 64,1 млрд. драмов
|МИД: Армян или граждан Армении в потерпевшем крушение пассажирском Boeing 737 MAX в Индонезии нет
|Парламент Армении на внеочередном заседании вновь обсуждает проект поправок в Избирательном кодексе
|Правоохранительные органы Тавушской области Армении выявили 327 случаев незаконной вырубки леса за прошедшие 9 месяцев
|Российские пограничники задержали нарушителя армяно-турецкой госграницы
|Армен Саркисян поздравил Милоша Земана по случаю национального праздника Чехии
|В Армении пройдет Первая Международная Школа Молодых Лидеров стран СНГ
|Бако Саакян обсудил с американским благотворителем Майком Сарьяном реализацию проектов в Арцахе
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 29-го октября
|Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования президенту США в связи с трагедией в синагоге в Питсбурге
|Армен Каграманян освобожден от должности начальника военного университета им. Вазгена Саркисяна
|Геннадий Таварацян назначен начальником Национального оборонноисследовательского университета Министерства обороны Армении-
|Мужчина, вооруженный гранатой, пытался проникнуть в здание Правительства Армении
|МИД: ООН - чрезвычайно важная платформа для малых государств в плане выражения суверенного равенства
|Никол Пашинян: Возможно, я еще раз выдвину свою кандидатуру на пост премьер- министра
|Никол Пашинян: Амнистия не должна распространяться на людей, совершивших убийство
|И.о. первого вице-премьера: Партия "Гражданский договор" представит революционный список, в котором будут люди с "чистым" прошлым
|И.о. премьер-министра: В отличие от прежних властей нам удалось очень быстро предпринять конкретные шаги в карабахском урегулировании
|Никол Пашинян: Право на разрешение карабахского вопроса принадлежит народам Армении и Арцаха
|Конверс Банк осуществил первые выплаты по купонам сразу трех выпусков - драмовых, долларовых и евровых облигаций
|Виген Саркисян Николу Пашиняну: Во внешней политике вы разрушаете то, что создавалось десятилетиями
|И.о. премьер-министра: Я не нарушал ничью презумпцию невиновности
|Никол Пашинян: Для возобновления дела о событиях 27 октября 1999 года должны появиться новые обстоятельства
|И.о. министра обороны: События 27 октября 1999 годы будут выявлены, вне зависимости от того, какая власть будет в стране
|Давид Тоноян: Ситуация на армяно-азербайджанской границе в основном стабильна
|В парламенте Армении почтили память жертв теракта в Национальном Собрании 27 октября 1999 года
|В Ереване выступит всемирно известный пианист Борис Березовский
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 27-го октября
|Эльмар Мамедъяров и Рудольф Михалка обсудили урегулирование карабахского конфликта
|МЧС: На территории Армении есть труднопроходимые дороги
|Президент Армении принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных 70-летию наследника британского престола
|Армянские миротворцы в Свердловске примут участие в учение ОДКБ "Нерушимое братство-2018"
|Исполняется 19-ая годовщина террористического акта в Национальном Собрании Армении
|Представители интеллигенции Армении и России выступили с призывом к созданию новой дискуссионной площадки
|Спецпредставитель ОБСЕ по Южному Кавказу намерен способствовать урегулированию карабахского конфликта
|Центры продаж VivaCell-MTS уже принимаю предварительный заказ на смартфон iPhone XR
|Мхитар Айрапетян: Армения и диаспора от постреволюционной эйфории к конкретным результатам
|Ариэль Коэн : США решительно воспрепятствуют нарушению санкционного режима в отношении Ирана Арменией, Грузией и Азербайджаном
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|Ответы на вопросы Москвы поступят лишь после того, как будет покончено с “наследством” Сержа Саргсяна
|Теван Погосян: На преодоление стоящих перед Арменией вызовов не направлены действия ни одной из политических сил
|Степан Сафарян: Поход ва-банк абсолютно бесперспективен для парламентских сил
|Рачья Арзуманян: Диапазон будущих армянских политических партий XXI века будет опираться на национальные интересы
|Авигдор Эскин: Обусловленный жесткими санкциям США в ноябре, коллапс в Иране неизбежен
|Зардушт Ализаде: Физических стен между армянами и азербайджанцами нет. Есть, возведенные извне, стены ментальные и психологические
|Александр Искандарян: Итоги выборов в Ереване будут спроецированы на внеочередные парламентские выборы в Армении
|Ованес Игитян: Путин предпочтет наладить отношения с Пашиняном, чем вытаскивать из политической свалки Кочаряна
|Зорница Русинова: Болгария готова содействовать Армении в вопросе закрытия спецучреждений по содержанию детей
|Ваагн Атабекян: Армения со всей серьезностью относится к обязательству провести саммит Франкофонии на высоком уровне
|Для достижения мира вокруг Карабаха требуется аналогичная армянской революция в Азербайджане
|Карапет Рубинян: Всенародная ненависть не оставляет Роберту Кочаряну шансов на “возвращение”
|Александр Рар: Понимание невозможности расширения Евросоюза на Восток придает внешней политике Еревана безальтернативность
|Арсен Харатян: Конструктивный диалог при отсутствии закрытых тем – основа упрочения отношений
|Ашот Манучарян: Сломать хребет власти и оставить целыми головы Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна нелогично
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|Эдвард Сандоян: Нам предстоят большие и сложные реформы (часть первая)
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|Эдмон Марукян: Появление “священных коров” в “деле 1 марта” лишит смысла «Бархатную революцию» в Армении
|Эдвард Сандоян: Мы довели страну до такого критического состояния, когда времени на выход из кризиса практически не осталось
|У Армении прекрасная армия… готовая к русско-японской войне
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|Андрей Арешев: Доверительный характер отношений Армении и России предполагает откровенное обсуждение имеющихся проблем и регулярную сверку часов
|Эдуард Абрамян: Прогнозируемое ослабление России диктует Армении переоценку своих координат безопасности
|Дан Петре: Отношения с Россией никак не мешают определению внешнеполитического курса Армении
|Елена Кузьмина: Не только Россия, но и другие страны-партнеры ждут от нового руководства Армении конкретных шагов
|Болтон предостерег Армению от возможной военной вовлеченности в сирийский кризис
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|Пашинян представителям армянской общины Ливана: я с трудом могу представить решение карабахского вопроса без уточнения статуса Арцаха
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|Посол Чехии: Вопрос возвращения территорий вокруг Нагорного Карабаха входит в повестку Мадридских принципов
|Новым художественным руководителем Ереванского русского драматического театра им.Станиславского назначен Карен Нерсисян
|Миллз: У демократии в Армении блестящее будущее
|Макрон: Азнавур был армянином, который полностью признавал то огромное преступление, жертвой которого был он сам - это геноцид
|Айк Марутян: В первую очередь, я намерен решить проблему, связанную с вывозом мусора
|Пашинян: Все те, кто попытаются игнорировать закон, мнение и требование народа, окажутся на "свалке истории"
|Гагик Царукян: Если народ хочет в декабре, значит, мы тоже хотим в декабре, я готов взять всю боль народа на себя
|Москва приветствует все те позитивные тенденции, которые наметились в процессе карабахского урегулирования
|Баблоян: Сегодня мир потерял поистине выдающегося певца, а Армения и весь армянский народ прощаются с величайшим армянином (video)
|У всеармянского фонда "Айастан" новый исполнительный директор
|В Ереване состоялся учредительный съезд партии "Сасна црер": Партией будет управлять Секретариат из 7 человек
|Зардушт Ализаде: Физических стен между армянами и азербайджанцами нет. Есть, возведенные извне, стены ментальные и психологические
|МИД не подтвердил и не опроверг информацию об отзыве диппаспорта у Генриха Мхитаряна
|Никол Пашинян делегатам ООН: Cтать частью Азербайджана для населения Карабаха означает его полное истребление
|Республиканская партия откликнулась на заявление Пашиняна о низкой явке на ереванских выборах
|Кочарян выступил с пессимистическим прогнозом относительно последствий политики нынешниx властей Армении
|Главы Армении и России сошлись во мнении: Отношения двух государств носят особый характер
|“И устарела старина, и старым бредит новизна”. Такое вот несерьезное отношение к крупному международному инвестору.
|Кочарян заявил о намерении участвовать во внеочередных парламентских выборах
|Эдуард Шармазанов: РПА готова сотрудничать с вторым президентом Армении
|Глава СНБ: Растраты в фонде “Ереван” достигли 2 млрд драмов
|Ассамблея армян Европы призывает представителей Диаспоры в знак солидарности с премьером Армении 17 августа организовать митинги в различных странах мира