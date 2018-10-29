Понедельник, 29 Октября 2018 14:24

АрмИнфо.Президент Армении Армен Саркисян направил телеграмму соболезнования индонезийскому коллеге Джоко Видодо в связи с крушением пассажирского самолета, унесшего жизни около двух сотен человек.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе президента РА, Саркисян выразил соболезнования Видодо и дружественному народу Индонезии, пожелав родным и близким погибших стойкости духа.

Лайнер Boeing 737 MAX 8 потерпел крушение примерно через 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты. Обломки и личные вещи пассажиров были обнаружены в Яванском море поблизости от побережья острова Ява. Самолет выполнял рейс JT610 в город Панкалпинанг (административный центр провинции Бангка-Белитунг). По последним данным, на борту находились 188 человек, в том числе семь членов экипажа. Авиакомпания Lion Air является крупнейшим бюджетным перевозчиком Индонезии. Лайнер авиакомпании Lion Air, упавший в море в районе острова Ява в Индонезии, был совершенно новым и использовался всего пару месяцев. Также сообщается, что на борту находилось около 20 сотрудников министерства финансов Индонезии, еще 10 сотрудников полиции, представители главного управления госактивов, сотрудники казначейства, служащие директората по налогооблажению.