Понедельник, 29 Октября 2018 14:24

АрмИнфо.Армянская сторона должна выработать комплексную, цельную позицию по вопросу карабахского урегулирования, которой сейчас нет. Об этом в интервью Lenta.ru заявил второй президент Армении Роберт Кочарян.

"Я слышу обрывочные заявления, вижу обрывочные позиции по разным элементам урегулирования конфликта, но какой-то проработанной, общей позиции сейчас нет. Мне кажется, Никол Пашинян пока не определился с этим вопросом. Он понимает, что это очень щепетильная тема, тонкая материя. В некоторых его заявлениях я вижу попытку в какой-то степени дистанцироваться от проблемы, переложить ее на карабахскую сторону. Но сделать это не получится - степень вовлеченности Армении в урегулирование нагорно-карабахского конфликта, в вопрос обеспечения безопасности Карабаха настолько велика, что уклониться не получится. Никто - ни сопредседатели, ни международное сообщество - всерьез это не воспримет. Поэтому лучше сформулировать общую позицию, согласовать ее с Карабахом и твердо придерживаться ее",- резюмировал Кочарян.