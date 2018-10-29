Понедельник, 29 Октября 2018 14:14

АрмИнфо."Пока я не вижу реальных, так сказать, материальных результатов во внешней политике". Об этом в интервью Lenta.ru заявил второй президент Армении Роберт Кочарян.

По его словам, декларируемый "новый уровень" отношений с Евросоюзом не пополнился новыми программами развития, ничего нового в отношениях Армении и США тоже не видно, то же самое можно сказать об отношениях с Россией. "Уже наработанная международная договорно-правовая база за последние полгода не расширилась, новых масштабных инвестиционных вливаний в нашу экономику тоже нет. Напротив, наблюдается некий отток инвестиций. Нет каких-то новых сдвигов и в сфере военно- технического сотрудничества с РФ. Будем судить по результатам, а не рассказам того или иного политика. Я бы очень хотел, чтобы эти результаты были - это в интересах Армении. Но пока я вижу только оптимистичные заявления и ничего более: На это указывают объективные цифры. Например, в отношениях с Россией это должно вылиться в конкретное наращивание инвестиций в Армению. Если этого не будет - ну, можно подогревать оптимизм общества разными разговорами, это даст эффект позитивного ожидания на какое-то время. А потом? Результаты работы должны быть осязаемыми, должны положительно влиять на уровень жизни людей",- заявил Кочарян.