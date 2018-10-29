Понедельник, 29 Октября 2018 13:48

АрмИнфо.Парламентское большинство Национального Собрания Армении в лице Республиканской партии провалило очередную попытку правительства и группы депутатов от фракций "Блок Царукян"и "Елк" внести поправки в Избирательный кодекс и в пакет смежных законов.

В пользу конституционного закона проголосовали 62 депутата при 2 "против" и ни одном "воздержавшимся". Между тем, как отметила сегодня вице-спикер НС РА Арпине Ованнисян, для принятия документа необходимо как минимум 3/5 голосов депутатов. Напомним, что 22 октября на внеочередном заседании НС РА проект также не набрал необходимого количества голосов. В пользу документа, представленного тогда правительством, проголосовали всего 56 парламентариев при трех "против". На этот раз инициатором поправок выступили фракции "Блок Царукян" и "Елк". Таким образом, с учетом ограниченности сроков, предстоящие внеочередные парламентские выборы, скорее всего, пройдут согласно требованиям ныне действующего Избирательного кодекса.