Понедельник, 29 Октября 2018 13:46

АрмИнфо."Я не сомневался в том, что этот спектакль будет сыгран, и Пашиняну удастся "назначить" досрочные выборы. Ничего удивительного в этом нет, поскольку другие силы не проявили достаточной политической воли и не сотрудничали друг с другом, чтобы не допустить этого". Об этом в интервью Lenta.ru заявил второй президент Армении Роберт Кочарян.

При этом он подчеркнул, что Армения сейчас находится на переломном этапе. "Премьер консолидирует власть, в результате чего в Армении будет сформирован, по сути, однопартийный парламент с полным доминированием одной-единственной политической единицы. И в этой политической единице будет доминировать один человек. Не думаю, что такая ситуация может обеспечить долгосрочную стабильность. Все остальные парламентские партии заявили, что они не готовы к такому сценарию. Но он продавливается мобилизационным ресурсом, который пока что имеется у Пашиняна. Очевидно, что если парламентские партии сегодня не готовы к выборам, их результат вполне прогнозируем",- заявил Кочарян.

При этом он заметил, что в настоящее время размышляет над тем, будет ли он той силой, которой удастся разрушить политическую монополию в Армении: "У меня есть основания для серьезного беспокойства относительно будущего Армении. Это подталкивает меня к тому, чтобы как-то влиять на эти процессы. Насколько мне это удастся, покажет время, но, думаю, что мое прошлое, настоящее, мой опыт позволит мне играть существенную роль в армянской политике". При этом Кочарян признался, что еще до возбуждения в его отношении уголовного дела он достаточно активно консультировался с теми, кто разделяет его беспокойство.

Касаясь уголовного дела по событиям 1 марта 2008 года, Кочарян заявил, что это очевидная попытка переписать историю и описать произошедшее в совершенно другом свете, мол, были мирные демонстранты, против которых вышли агрессивные полицейские и военные. "В реальности ничего подобного не было, но уголовное дело хотят подвести под эту схему. Это предполагает фальсификацию очень многих вещей, притягивание фактов за уши, полное отсутствие ответов на различные вопросы, например - кто тогда ранил сотню и более полицейских, кто сжег почти 100 машин, кто ломал витрины, грабил магазины: Есть в сети видеозапись, на которой видно, что со стороны демонстрантов в ход было пущено боевое автоматическое оружие и так далее - переписать все это невозможно. Но удивительным образом следствие "не располагало" этой записью, хотя в реальности, я уверен, что они эту видеозапись просто не хотели видеть. Материалы этого сфабрикованного дела компонуются, чтобы подвести все под заранее выбранную схему обвинения людей, которых они "назначили" виновными. Я уверен, что в скором будущем все, кто занимался этим, сами ответят перед законом",- заверил Кочарян.