Понедельник, 29 Октября 2018 12:53

АрмИнфо.В Следственном комитете Армении разбираются в уголовном дело о крупном вымогательстве со стороны высокопоставленного чиновника Министерства транспорта, коммуникаций и информационных технологий РА и оперативного сотрудника Главного управления по борьбе с организованной преступностью(ГУБОП) полиции РА.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе СК РА, 2 октября текущего года в полицию были направлены материалы, составленные на основе заявления, направленного на имя премьер-министра Армении от владельца ООО "РВГАЗ-1" гражданина РФ и его представителя в Армении о том, что в 2014 году он под угрозой насилия был вынужден отказаться от газовой автостанции компании.

"В ходе подготовки материалов, выяснилось, что владелец ООО "РВГАЗ-1" намеревался продать станцию жителю общины Тандзут Армавирской области за $300 тыс, с условием частичной выплаты суммы. Последний предварительно выплатив $70 тыс, не выполнил остальные обязательства. Согласно подписанному соглашению, недвижимое и движимое имущество АЗС ООО "РВГаз-1" должны были быть инвестированы в уставный капитал создаваемого покупателем ООО "СЛЛ Газ", при этом владельцем 50 % акций продолжал оставаться владелец АЗС ООО "РВГаз-1" до полного выполнения контрактных обязательств по выплате суммы. Однако выяснилось, что АЗС ООО "РВГаз-1" было 100% включено в состав ООО "СЛЛ Газ", а его прежний владелец лишился 50 % акций ", - говорится в сообщении СК.

В ведомстве сообщают, что гражданин РФ, узнав от жителя Танзута о вышеупомянутом, прибыл в Армению и встретился с главой вышеуказанного управления Министерства, последний заявил, что он станцию отобрал у покупателя, и теперь он все дела должен регулировать непосредственно с ним.

"Несколько дней спустя, вышеуказанный чиновник вместе с сотрудником полиции в парке Азатамартиков административного округа Эребуни, угрожая, предложили владельцу отказаться от заправки за $30 тыс., и на следующий день передал гражданину РФ за $ 40 тыс. По факту 15 октября текущего года было возбуждено уголовное дело по признакам ст. 182 ч.3 п.2 УК РА", - сообщили в СК РА.

В ведомстве также сообщили, что в ходе следственных мероприятий также выяснилось, что вышеупомянутый полицейский вместе со своим другом, весной 2014 года, угрожая пистолетом, заставил жителя общины Танзут отказаться от своей части газозаправочной станции. В результате чего, станция с мая 2014 года перешла к вышеуказанным чиновникам, которые продолжили ее эксплуатировать и получать доход.

В соответствии с законодательством Армении данное дело 27 октября было направленно в Специальную следственную службу.