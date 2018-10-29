Понедельник, 29 Октября 2018 12:48

АрмИнфо. Республиканская партия Армении будет голосовать против пакета поправок в Избирательном кодексе. Об этом 29 октября с трибуны Национального Собрания РА заявил депутат Национального Собрания РА от фракции РПА Армен Ашотян.

По его словам, нельзя за 42 дня до выборов производить кардинальные реформы Избирательного кодекса. Против подобного развития событий выступила и Венецианская комиссия Совета Европы. Ашотян не сомневается в отрицательной реакции и со стороны Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Более того, по его словам, имеются сведения, что по уже определены сроки предстоящих внеочередных парламентских выборов - 9 декабря, и по каналам внешней связи уже идет процесс приглашения наблюдателей.

"Мы все стали вашими заложниками", - обратился депутат к и.о. премьер-министру Николу Пашиняну, добавив, что идет активное давление на депутатов, в том числе, и РПА для того, чтобы последние проголосовали в пользу представленных документов. "Вице- премьер Арарат Мирзоян заявил, что звонил многим депутатам, почему же мне не позвонил?", - спросил Армен Ашотян, добавив, что происходящее нельзя назвать демократией и политическим консенсусом.

В ответ депутат фракции "Елк" Ален Симонян напомнил Ашотяну о действиях РПА по сохранению Сержа Саргсяна в качестве главы государства. "Вы даже пошли на изменение Основного закона, чтобы оставить Сержа Саргсяна и продолжить политику азербайджанизации Армении", - отметил Ален Симонян, добавив, что 2 октября, когда НС РА втайне от всех принял скандальные поправки в законодательство, направленные на исключение возможности досрочного роспуска парламента, была предпринята попытка контрреволюции. Как отметил депутат, РПА превратила парламент в свой "дукян". "Это Национальное Собрание, а не офис РПА", - подчеркнул депутат, подчеркнув, что народ уже принял решение. "Понимаю попытку "последнего из могикан" изменить ситуацию, но это тщетные усилия", - сказал Ален Симонян, добавив, что стране нужны новые парламентские выборы, которые отражали бы волю народа.