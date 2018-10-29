Понедельник, 29 Октября 2018 12:45

АрмИнфо. За первые 9 месяцев 2018 года ущерб, нанесенный государству в результате различных коррупционных преступлений, составил 64.130.144.343 драмов. Об этом сообщает генпрокуратура Армении.

Из этих преступлений Служба национальной безопасности Армении раскрыла дела на сумму в 14.288.089.919 драмов; Комитет госдоходов - в 8.984.053.324 драмов; Специальная следственная служба – в 7.466.230.606 драмов; остальные структуры - в 33.3991.770.494 драмов. Злоупотребления в процессе реализации программы "Север-Юг" составили 23.553.817.000 драмов.

За подотчетный период государству было возвращено 10.554.316.736 драмов. Был наложен арест на различные активы на сумму в 6.922.245.802 драмов.

Кроме того, по различным делам, находящимся в ведении СНБ, которые не причисляются к преступлениям по нанесению ущерба государству, в виде штрафов и пени в бюджет было выплачено 1.730.406.983 драмов.