Понедельник, 29 Октября 2018 12:40

АрмИнфо.По предварительным данным, армян или граждан Армении в потерпевшем крушении пассажирском самолёта Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air в Индонезии нет. Об этом корреспонденту АрмИнфо сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

Лайнер Boeing 737 MAX 8 потерпел крушение примерно через 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты. Обломки и личные вещи пассажиров были обнаружены в Яванском море поблизости от побережья острова Ява. Самолет выполнял рейс JT610 в город Панкалпинанг (административный центр провинции Бангка-Белитунг). По последним данным, на борту находились 188 человек, в том числе семь членов экипажа.

Авиакомпания Lion Air является крупнейшим бюджетным перевозчиком Индонезии. Лайнер авиакомпании Lion Air, упавший в море в районе острова Ява в Индонезии, был совершенно новым и использовался всего пару месяцев. Также сообщается, что на борту находилось окло 20 сотрудников министерства финансов Индонезии.