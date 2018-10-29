Понедельник, 29 Октября 2018 12:39

АрмИнфо.Национальное Собрание Армении на внеочередном заседании 29 октября вновь обсуждает проект поправок в Избирательном кодексе и в пакете смежных документов. 22 октября на внеочередном заседании НС РА проект не набрал необходимого количества голосов. Документ, представленный правительством, будучи конституционным законом, должен был быть принят 3/5 голосами депутатов. Между тем, в пользу принятия пакета проголосовали всего 56 парламентариев при трех "против".

На этот раз инициатором поправок выступила фракция "Блок Царукян". Представитель фракции Геворк Погосян подчеркнул, что выборы в Национальное Собрание Армении будут проходить исключительно по пропорциональным спискам, ныне действующая рейтинговая система выборов полностью исключается. На формирование коалиций отводится 10 дней вместо 6 в настоящее время. Проходной порог снизится на один процент, в результате чего для партий он составит 4%, а для блоков 6%. Также планируется, что минимальное число политических сил прошедших в парламент, вне зависимости от проходного порога составит 4, а не 3, то есть, парламент будет сформирован как минимум из 4 политических сил. Геворк Погосян сообщил также, что снижается и размер избирательного залога, который вместо 10 млн драмов составит 7,5 млн драмов. Представленность женщин в парламенте должна составлять минимум 30% вместо нынешних 25%, четыре места будет отведено представителям национальных меньшинств. В списках партий могут быть представлено до 40% беспартийных лиц вместо 30% в настоящее время.

Несколько изменены правила предвыборной агитации. Даны более широкие возможности для осуществления агитации за счет общественных ресурсов

- увеличилось бесплатное время в эфире, установлено, что должны осуществляться теледебаты, и как минимум один из них должен быть на уровне первых номеров списка. Также установлена норма, согласно которой служащие вооруженных сил Армении должны иметь больше возможностей для ознакомления с предвыборными программами, в том числе, они должны иметь возможности для просмотра теледебатов.