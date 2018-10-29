Понедельник, 29 Октября 2018 12:38

АрмИнфо.За 9 месяцев 2018 года со стороны правоохранительных органов Тавушской области РА было выявлено 327 случаев незаконной вырубки леса.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Генпрокуратуры, по 102 случаям возбуждены уголовные дела, ущерб государству составил 195.238.922 драмов.

В Генпрокуратуре для сравнения сообщили, что в тот же период 2017 года подобных случаев было 94, по 25 из них были возбуждены уголовные дела - ущерб составил 34.086.560 драмов.

В ведомстве также сообщили, что за 9 месяцев текущего года, по готовящимся материалам о незаконной вырубке леса ущерб государству составил 12.872.346 драмов, меж тем за тот же период прошлого года эта сума составила лишь 5.123.028 драмов. "В этом году добровольно был восстановлен ущерб в размере 5.399.529 драмов, в прошлом году сумма составила 1.328.656 драмов. 10 расследуемых уголовных дел в отношении 13 лиц направлены в суд общей юрисдикции Тавушской области РА, ущерб государству в рамках этих уголовных дел составил 8.946.920 драмов, из которых 3.212.500 драмоа были восстановлены на этапе следствия, еще 2.582.500 драмов на этапе судебного процесса", - говорится в сообщении ведомства.