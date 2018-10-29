Понедельник, 29 Октября 2018 11:26

АрмИнфо.С 29 октября - 3 ноября 2018 года в Армении в городе Дилижан пройдет Школа молодых лидеров СНГ.

Школа станет своеобразной площадкой для установления более тесных и профессиональных связей между молодежными лидерами стран СНГ. Для ведения тренингов и семинаров будут приглашены квалифицированные специалисты стран СНГ и не только.

Участниками школы станут более 70 заинтересованных граждан стран СНГ в возрасте 20-30 лет, которые открыты к новым знакомствам и к приобретению новых навыков в сфере молодежной политики. Основной целью школы является выявление лидерских качеств у молодых специалистов, а также объединение специалистов разных стран под крышу общей идеи.

Школа молодых лидеров стран СНГ станет местом квалификации знаний, приобретения опыта, обмена навыками, а также позволит усилить связь между новым поколением молодых деятелей из стран СНГ.

Организатором Школы молодых лидеров стран СНГ является Общественная Организация "Российско-Армянское Молодежное Единство" при поддержке Федерального агентства по делам молодежи РФ, ФГБУ "Ресурсный молодежный центр", Посольства Российской Федерации в Республике Армения и Российского центра науки и культуры в Ереване.

Школа станет престижной площадкой для молодежи со всего мира, на которой соберутся известнейшие спикеры в сфере лидерства, а также состоявшиеся личности в сфере бизнеса, политики, науки, информационных технологий и многих других, которые поделятся с молодежью историями своего успеха.

В церемонии открытия школы примут участие Чрезвычайные и Полномочные Послы Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан, директор Российского Центра Науки и Культуры в Ереване. Торжественное открытие Школы Молодых Лидеров стран СНГ пройдет в одной из лучших гостиниц Армении Best Western Plus Paradise Hotel Dilijan 29-ого октября в 17:00.

В качестве спикеров выступят такие известные деятели как Ральф Йирикян, Армен Дарбинян, Армен Оруджян, Ваган Шакарян, Александр

Искандарян, Денис Дворников, Татьяна Паршина, Бабкен Бадеян и многие другие.