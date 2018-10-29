Понедельник, 29 Октября 2018 11:15

АрмИнфо. Президент Арцаха Бако Саакян провел встречу с американским благотворителем армянского происхождения Майком Сарьяном.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе главы НКР, на встрече были обсуждены вопросы, касающиеся реализации ряда программ в Арцахе. Особое внимание было уделено развитию здравоохранения.

Саакян подчеркнул, что при поддержке соотечественников из Диаспоры в данной сфере осуществлено множество проектов, которые ощутимо повлияли на повышение уровня медицинской помощи и обслуживания населения.

Во встрече приняли участие госминистр Григорий Мартиросян Республики Арцах, министр здравоохранения Араик Багирян, другие должностные лица.