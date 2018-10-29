Понедельник, 29 Октября 2018 10:46

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий 29 октября текущего года будут обесточены: в городе Ереван:

10:00-16:00 собственные дома на 2-ой улице Авана, жилые дома 24, 30 на ул. Галшоян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в

5-ом Норкском массиве; жилые дома 10, 10А, 14 на ул. Арцаха, квартиры 14-34 жилого дома 58 на ул. Гарегина Нжде;

10:30-16:30 жилые дома 11, 13, 33, 35, 37 на ул. Лео, жилые дома 3, 5/4 на пр. Маштоца, жилые дома 2-10 на ул. Пароняна, собственные дома

7-20 на тупике Пароняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00 1-ый переулок 6-ой улицы Нубарашена;

11:00-17:00 жилые дома 7а на пр. Азатутяна и 23 на ул. А.Хачатряна, жилой дом 22 на ул. Тадевосян; в Армавирском марзе:

11:00-17:00 село Аршалуйс; в Араратском марзе:

10:00-13:00 села Даштаван, Дардник, Зорак, Низами;

10:00-15:00 частично село Азаташен;

10:00-16:00 частично села Хачпар и Гукасаван; село Даракерт;

10:30-16:00 частично улица Торомонян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

13:00-16:00 частично село Айанист, село Овташат; в Вайоц Дзорском марзе:

11:30-12:00 частично улицы Исакова, Шаумяна, оздоровительный комплекс "Джермук ашхарх" в городе Джермук;

12:00-12:30 жилые дома 1, 4, 5, 6 на ул. Шаумяна, улица Автокаяни и котельная в городе Джермук;

11:00-16:00 частично село Агнджадзор;

13:30-16:00 частично село Артабуйк; в Котайкском марзе:

10:00-12:00 села Верин Птгни, Неркин Птги, компания "Тигарбо", северная автостанция и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-16:00 частично 8-ой микрорайон города Абовян; частично частные дома Дзорахбюра и Джрвежа;

12:00-14:00 частично село Балаовит, завод "Еркате Бетоне Каруцвацкнер", компания "Гош-Газ", ресторанный комплекс "Оджах" и

прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); в Ширакском марзе:

10:00-14:00 квартал "Верин" села Тавшут в Ашоцком регионе;

10:00-16:00 1-ая улица села Караберд в Анийском регионе; в Лорийском марзе:

10:30-15:30 села Лермонтово, Маргаовит, Фиалетово; в Сюникском марзе:

10:00-16:00 города Мегри, Агарак, прилегающие села и абоненты (не являющиеся жильцами); 10:30-16:30 частично село Цгук;

10:30-14:30 жилые дома 1, 3, 4, 5, 6, 7 на ул. Воротан, частично улица Исраеля Ори в городе Сисиан. По вопросам, связанными с

потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру:

080000180.