Понедельник, 29 Октября 2018 10:44

АрмИнфо. Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования президенту США Дональду Трампу в связи с трагедией в синагоге в Питсбурге, ставшей причиной гибели более десятка людей.

Согласно сообщению пресс-службы правительства РА, в послании, в частности, говорится: "С глубокой скорбью узнал о нападении на синагогу в Питсбурге, ставшим причиной гибели более десятка людей. Мы решительно осуждаем это ужасное проявление насилия и нетерпимости, выражаем нашу солидарность с призывом к общей борьбе против ксенофобии в мире. От имени народа Армении и от себя лично выражаю глубокие соболезнования Вам и всему американскому народу. Прошу передать слова утешения и пожелания стойкости родственникам погибших и раненых".

27 октября в городе Питтсбург (штат Пенсильвания) неизвестный открыл огонь по людям, находившимся в Синагоге. Погибли 11 человек. После

перестрелки с полицией нападавший сдался правоохранителям. Среди пострадавших - трое сотрудников правоохранительных органов. Подозреваемого в стрельбе в синагоге американского Питтсбурга зовут Роб Бауэр, ему 48 лет.