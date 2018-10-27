Суббота, 27 Октября 2018 20:08

АрмИнфо.Сегодня вечером неизвестный мужчина вооруженный гранатой пытался проникнуть в здание правительства Армении. Об этом сообщает радио "Азатутьюн". Гражданин был задержан и обезврежен силами правопорядка.

Задержанный передан Службе национальной безопасности страны. В результате инцидент пострадавших нет.

Как стало известно Спутник-Армения, виновником инцидента оказался житель г. Ехегнадзора. У него накопились огромные долги и , вооружившись гранатой "Ф1", мужчина подошел к зданию правительства и потребовал оказать ему финансовую помощь, угрожая в противном случае взорвать "лимонку".