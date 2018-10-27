Суббота, 27 Октября 2018 16:36

АрмИнфо.ООН является чрезвычайно важной платформой для малых государств в плане выражения суверенного равенства. Об этом в своей приветственной речи на приеме, приуроченном Дню Организации Объединенных Наций (ООН), сказал и.о. министра иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

Он отметил, что ООН является одной из важнейших структур со времен Второй мировой войны, которая дала в то время возможность 53 странам создать самую надежную международную платформу, работать вместе и сотрудничать по любой повестке дня жизни людей. "Сегодня многосторонняя дипломатия переживает чрезвычайно сложный период, потому что вызовы новы, многочисленны и более подчеркивают важность сотрудничества. Нынешние вызовы - изменение климата, борьба с терроризмом, миграция. Ни одна нация не может решить эти проблемы самостоятельно", - подчеркнул З.Мнацаканян.

В завершение и.о. министра, поздравив и поблагодарив весь состав ООН, добавил: "Я выражаю благодарность также всем тем, кто помог построить нам сегодняшнюю Армению".