Суббота, 27 Октября 2018 16:23

АрмИнфо. Во время моего прошлого выдвижения на пост премьер-министра я не успел сказать всего, чего хотел. Об этом 27 октября в беседе с журналистами заявил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.

"В частности, не хватило времени затронуть экономическую сферу. Не исключаю, что выдвинусь на должность премьер-министра еще раз с тем, чтобы коснуться стратегии и текущего положения в экономике, а также по другим политическим вопросам", - отметил Пашинян.

Он отметил, что время выдвижения кандидата на пост премьер-министра истекает 31 октября, а заседание Национального Собрания пройдет 1 ноября.

Отметим, что 16 октября премьер-министр Никол Пашинян подал в отставку. На заседании парламента прошедшего 24 октября единственным кандидатом на должность премьер-министра стал Никол Пашинян однако, он не был избран. Пашинян заявлял, что его выдвижение носит формальный характер. Если парламент дважды не изберет премьер-министра, то он будет распущен силой закона, чего и добивается Пашинян. Досрочные выборы в парламент запланироаны на декабрь 2018 года