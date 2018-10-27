Суббота, 27 Октября 2018 16:22

АрмИнфо. Предстоящая амнистия не должна распространяться на людей, совершивших убийство. Об этом 27 октября в беседе с журналистами заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, коснувшись того, что 31 октября Национальное Собрание Армении обсудит законопроект об амнистии.

По словам и.о. премьер-министра, осужденные на пожизненный срок заключенные, совершившие убийство, не должны иметь права на амнистию. Однако, по его словам, необходимо начать применять механизмы по условно-досрочному освобождению, по изменению меры пресечения, индивидуального подхода в вопросе помилования. Все даст, продолжил Никол Пашинян, даст возможность изучать каждое дело в отдельности. На замечание о том, что амнистия касается дел группы "Сасна Црер", Жирайра Сефиляна, но не затрагивает дело о Норкской вооруженной группировке, и.о. премьера заявил: "Не могу сказать. Тут есть вопрос подходов и оценок. Я считаю, что амнистия не должна распространяться на человека, совершившего убийство". А на группу "Сасна Црер" амнистия распространяется, так как "это необходимо для восстановления общественной солидарности".

Отметим, что 11 заключенных уголовно-исправительного учреждения "Нубарашен", приговоренных к пожизненному заключению, объявили бессрочную голодовку. Они обратились с письмом к и.о. премьер-министра Армении Николу Пашиняну с просьбой "заменить приговоры по пожизненному заключению на предусмотренный УК срок заключения". "Уважаемый господин Пашинян, к вам обращаются люди, обвиняемые в убийстве одного человека, за что мы каждый день просим прощения у Бога. Просим вас заменить приговоры по пожизненному заключению на срок заключения, предусмотренный за убийство. Мы не требуем свободы сейчас же, а просим нас, осужденных за убийство одного человека, простить и сменить наш статус пожизненно заключенных", - говорится в письме.