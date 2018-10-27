Суббота, 27 Октября 2018 16:15

АрмИнфо. Для участия в предстоящих внеочередных парламентских выборах партия "Гражданский договор" представит революционный список, в котором будут люди с "чистым" прошлым. Об этом 27 октября в беседе с журналистами заявил исполняющий обязанности первого вице- премьера Арарат Мирзоян.

По его словам, по итогам досрочных парламентских выборов будут сформированы условия по смене поколений. "Нужно привлечь молодые кадры, которые будут носителями политических идей. Кроме того, важно использовать положительный опыт, накопленный в прошлом. Необходимо обеспечить участие и опытных деятелей, людей, пользующихся симпатией общества, обладающих опытом и знаниями. Это должны быть люди с "чистым" прошлым. В список должны войти и представители партии "Гражданский договор", и представители других общественных сил. Список должен быть представительным и приемлемым для общества", - отметил Арарат Мирзоян.