Суббота, 27 Октября 2018 15:53

АрмИнфо.Нет ни одного представителя власти, который после встреч с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в прямом эфире раскрывал подробности этих встреч. Об этом 27 октября в беседе с журналистами заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян.

По его словам, во время любой встречи будь то в Вене, или в Санкт-Петербурге я говорю о договоренностях по карабахскому вопросу. "В отличие от прежних властей нам удалось очень быстро предпринять конкретные шаги, и достичь ряда договоренностей, в том числе, по обеспечению режима прекращения огня на линии противостояния", - отметил и.о премьера. На замечание о том, что такие договоренности можно считать теневыми, Никол Пашинян отметил, что сложно вспомнить случаи, когда глава Армении после встречи с президентом Азербайджана в прямом эфире рассказывал о достигнутых договоренностях. "Вы можете мне объяснить, какие могут быть мотивации для сокрытия чего-то, связанного с карабахским вопросом? Если там нет коррупционного элемента, нет заговора, то в чем мотивация что-то скрывать? Если кто-то что-то скрывал, зачем он это делал? Почему после каждой встречи с Алиевым не было прямых эфиров, где рассказывалось бы о том, о чем говорилось на встрече? Я не раз отмечал, что должна быть коммуникация, и я заявляю, что коммуникация установлена", - заявил Никол Пашинян.