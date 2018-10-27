Суббота, 27 Октября 2018 15:35

АрмИнфо. Заявление советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона по Карабаху были сделаны от его личного имени. Об этом 27 октября в беседе с журналистами заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян.

Ранее Джон Болтон в Ереване заявил, что после парламентских выборов премьер- министр Пашинян сможет принимать важнейшие решения по

арцахскому вопросу, поскольку это даст ему возможность взять руководство в свои руки.

Как отметил Никол Пашинян, Джон Болтон может говорить только от своего имени, а не от имени премьер-министра Армении. "Да, мое

избрание даст мне возможности, но я не раз отмечал, что не может быть

решения, которое будет неприемлемо для Армении, народа Арцаха и его

властей. В глобальном решении вопроса мы понимаем, что должно быть

решение, приемлемое и для народа Азербайджана. При достижении

какого-либо компромисса общественность об этом будет заранее оповещена", - подчеркнул Никол Пашинян.

Он добавил, что по теме урегулирования карабахского конфликта некоторые политики устроили бурю в стакане, заявляя в социальных сетях, что решить этот вопрос может только народ Армении: "Не я решаю карабахский вопрос, его решает народ Арцаха. Премьер-министр сегодня есть, а завтра его нет", - отметил и.о. премьер-министра. На замечание о том, что экс-министр обороны Виген Саркисян резко раскритиковал внешнюю политику Пашиняна, заявив, что новое правительство разрушает то, что было создано десятилетиями, и.о. премьера заявил: "Я удивляюсь, что люди что-то покупают, продают от нашего имени. Если Виген Саркисян привык к тому, что власти Армении должны вести внешнюю политику, стоя на коленях, я должен разочаровать его и всех его коллег. Власти Армении проводят очень четкую, уверенную и достойную внешнюю политику".

В связи с тем, возможно ли, что Армения станет покупать оружие у США, Пашинян заметил, что правительство Армении ничем не ограничено. "Если власти США выступят с выгодным предложением, мы его обсудим", - заявил и.о. премьер-министра.