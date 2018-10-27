Суббота, 27 Октября 2018 15:16

АрмИнфо. Конверс Банк осуществил первые выплаты по купонам драмовых, долларовых и евровых облигаций в общем объеме 325.202 млн драмов. Как сообщает пресс-служба Банка, из этой суммы 142.5 млн драмов выплачены по купону драмовых облигаций,

127.355 млн драмов - по купону долларовых и 55.347 млн драмов - по купону евровых облигаций.

Согласно источнику, по драмовому выпуску (AMCOVSB25ER2) объем эмиссии составляет 3 млрд драмов, а доходность по купону - 9,5%, по долларовому (AMCOVSB26ER0) - соответственно $10 млн и 5,25%, по евровому (AMCOVSB27ER8) - соответственно 5 млн евро и 4%. Срок обращения облигаций данных выпусков составляет 36 месяцев. Периодичность выплаты купона - раз в полгода. Эти три транша выпущены банком одновременно в апреле с.г.

Отметим, что по состоянию на 27 октября 2018г на бирже NASDAQ OMX Armenia котируются 6 выпусков облигаций Конверс Банка: 3 долларовых на $20 млн, 2 драмовых - на 4 млрд драмов и 1 евровый на 5 млн евро. Из них 2 долларовых и 1 драмовый выпущены в 2017г (в мае, августе и сентябре), с прохождением листинга в том же году (в мае, сентябре и декабре), а три остальных транша - драмовый, долларовый и евровый - одновременно выпущены в апреле 2018г с прохождением листинга в сентябре. Срок погашения этих шести выпусков облигаций Конверс Банка приходится на 2019 и 2021 годы.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 1 июля 2018г.,

подготовленного ИК АрмИнфо, Конверс Банк привлек от размешения

собственных облигаций средств в объеме 13.5 млрд драмов ($27.8 млн) с

обеспечением годового роста в 4,6 раз. По объему привлечений от

размещения собственных облигаций Конверс Банк занимает 4- ую позицию, по квартальному росту этого показателя (в 2,3 раза) - 1-ую

позицию, а по годовому росту - 2-ую позицию.

Напомним, что Конверс Банк функционирует на армянском рынке с сентября 1996 года. Акционерами Банка на 1 июля 2018 года выступают Advanced Global Investments LLc (рук-ль Эдуардо Эрнекян) - 80,94%, компания HayPost Trust Management B.V. - 14,06%, Кафедральный собор Первопристольного Эчмиадзина - 5%.