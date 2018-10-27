Суббота, 27 Октября 2018 15:15

АрмИнфо.Первые результаты внешней политики Никола Пашиняна вызывают беспокойство. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал экс-министр обороны Армении Виген Саркисян.

Он, в частности, отметил, что 6 месяцев, особенно в "постреволюционный" период, небольшой срок. Еще можно указывать на "старых" представителей власти и на "их заговоры", еще можно просить у общественности снисхождения, ссылаясь на "неопытность команды, можно даже группой авансом "сдать своих", как это сделал Никол Пашинян в своем выступлении для того, чтобы не быть избранным премьер- министром. "Он заявил об этом, не упоминая имен, чтобы в случае очередного абсурдного шага одного из них, смог бы защитить свое очень дорогое "я", - подчеркнул Саркисян.

Экс-министр обороны также заметил, что всем знакомо чувство, когда через несколько минут становится очевидным, что просматриваемый фильм

становится неинтересным. "К сожалению, именно таким неинтересным и быстро надоедающим фильмом становится внешняя политика "Новой Армении". Эти строки я пишу Пашиняну на фоне его американского фиаско, которое проявилось в ходе визита в Армению советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Впервые в ходе армяно- американского диалога целью переговоров были не взаимные интересы, а осведомление одной стороны о выгодах другой. Создалось впечатление, что Болтон является не советником президента США, а советник премьер-министра Армении, который появился, чтобы подсказать, что нужно делать, а чего не нужно. Было только неясно, почему премьер-министр не напомнил о своем высказывании в Москве - не вмешиваться во внутреннюю политику друг друга", - написал экс-министр обороны.

Саркисян также подвел итог визиту Болтона. "Армения должна освободиться от своих "исторических шаблонов". Болтон фактически повторил не только заявления Азербайджана о том, что в блокаде Армении виноват сама Армения, а оправдал Турцию за закрытые границы, за поддержку Анкарой Азербайджана в карабахском вопросе. Кроме того, он также отметил, что Армения не только не должна ожидать от США помощи, но даже вложений", - подчеркнул Саркисян. Как отметил экс-министр обороны, в лучшем случае вложения могут быть от представителей армянской общины США.

Саркисян также написал, что в словах Болтона о том, что Армения, наконец, должна стать самостоятельной и независимой, имея в виду отношения Еревана с Вашингтоном. Очевидно, что это касалось стратегических отношений Армении с Россией. "США не отрицают, что продавали и возможно, будут продавать оружие Азербайджану. Армения при желании может перейти с российское оружия на американское, а вот во сколько это обойдется бюджету Армении США абсолютно не интересует. Что касается Ирана, то у Армении нет альтернативы применения полных американских санкций. С территории Ирана, соседнего и дружественного государства было сделано заявление о том, что вокруг Ирана сужается круг. Конечно, это очень тактичное напоминание о партнерских отношениях с Арменией", - отметил экс-министр обороны.

Саркисян подчеркнул, что с точки зрения дипломатии важно не только содержание сказанного, но и такие обстоятельства, как время и место, и до последнего времени партнеры Армении были очень внимательными во время встреч с армянскими коллегами на территории РА, а также в вопросах заявлений относительной соседей и друзей страны. "Что именно развязало им руки в "Новой Армении"? Надеюсь не "черные контрреволюционеры", и не "гордый народ">, - отметил экс-министр обороны.

Экс-министр отметил, что не знает, о чем говорилось за закрытыми дверями. Но, исходя из того, что есть в открытой прессе, "можно догадаться и прийти в ужас от того, как мы всего за 6 месяцев из страны, ведущей сбалансированную политику, превратились в страну, в

которой иностранные дипломаты даже не задумываются об интересах Армении". "Я не думаю, что формулировки Болтона имеют какое-либо отношение к переговорному процессу по Карабаху. Обычно эти заявления

делаются до встречи и даже до начала визита. Следовательно, эти подходы отражают позицию Соединенных Штатов в ответ на смену власти в Армении и вытекающую из нее новую внешнюю политику", - отметил политик. Саркисян заявил, что будучи в течение 15 лет вовлеченным во все международные встречи руководства Армении, он не помнит ни одного случая, когда американские партнеры ставили бы под вопрос стратегическое партнерство Армения- Россия. "Зато я помню специальный звонок вице-президента Джо Байдена президенту Саргсяну, в котором последний отметил, что США с понимаем подходит к решению Армении о вступлении в ЕАЭС", - отметил Саркисян.

"Что дает Болту основания думать, что можно говорить с Арменией на языке "уступок, но в пределах разумного". Надеюсь не речь жены премьер-министра Анны Акопян на границе Арцаха. Пули нельзя превратить в драгоценности, пули и оружие нужны на границе, государству, независимости и безопасности, даже в самой безопасной стране, особенно в нашем регионе. Вызовы нашей безопасности не начинаются с Арцаха и не заканчиваются им", - отметил экс-министр.

Что касается американского и российского оружия, тот, как заметил экс-министр обороны, российское оружие, которое по качеству не уступает американскому, Армения покупала у России по внутренней цене, будучи страной ОДКБ на выгодных условиях, кроме того у страны есть необходимая техническая база для обслуживания оружия. По словам экс-министра обороны, для того, чтобы правильно обращаться за оружием, желательно покупать его у одной страны. "И другой, не менее важный вопрос, касающийся России, зачем ей дарить или продавать оружие Армении по льготной цене, если Армения приобретает его по рыночной цене в другой стране? Не сомневаюсь, что Болтон очень хорошо осознавал все это", - отметил Саркисян.

По словам экс-министра, в словах представителя Трампа было не предложение Армении покупать американское оружие, а оправдание в продаже оружия Азербайджану. А в вопросах обслуживания американского оружия Азербайджану поможет Турция, у которой в этом есть большой опыт. "Между тем, интересно, призовет ли Болтон Азербайджан "стать самостоятельным", подразумевая его стратегическое сотрудничество с Турцией", - задался вопросом Саркисян.

Экс-министр подчеркнул, что санкции, которыми грозят США Ирану, не первые в этих взаимоотношениях, и Армении всегда удавалось находить баланс, сохраняя дружественные отношения с Ираном и требования международного права. "Американские партнеры всегда с пониманием подходили к нашим жизненным интересам. Из заявлений о визите, и не только, мы узнали, что в ближайшее время Армения может быть вовлечена в антииранскую политику, что представляет угрозу не только для Армении, но и для всего региона", - подчеркнул Саркисян, связав с этим заявление Пашиняна о разоблачении наркоторговцев в Сюнике.

Саркисян подчеркнул, что представители американской администрации зачастую были скупыми в отношении оценки Геноцида армян. "Иногда они призывали Армению продолжать усилия по восстановлению отношений, за что не раз высоко ценили усилия и политическую волю руководства Армении. Но, вместо того, чтобы призвать Турцию признать свою историю, как это сделал в Анкаре президент Обама, призыв Болтона к Армении освободиться от "исторических шаблонов" является новым и нежелательным для нас явлением в политике США. Я уверен, что армянская общины США и лоббистские структуры отметят это", - подчеркнул экс-министр, задавшись вопросом о том, в чем же заключался интерес Армении к визиту Болтона в Армению. "Об этом следует спросить Никола Пашиняна. Я не смог этого увидеть, в открытой для нас части визита", - подчеркнул Саркисян.

"Господин Пашинян не перекидывайте вину за неудачи во внешней политике на тех, кто занимается этой сферой. Они не революционеры, и не контрреволюционеры. В принятии важных вопросов следует выслушать их, а не авантюристов, которые строят баррикады на улицах и делят общество на черных и белых. Ошибки, допущенные в этой сфере, сложно восстановить. В основном, за внешнюю политику ответственны вы. В этой сфере вы постоянно разрушаете то, что создавалось десятилетиями. Если вы срочно не исправите ситуацию, возможности профессионалов продолжат сужаться, как и в последние шесть месяцев. Конечно, хорошо, что вы пытаетесь быть досягаемым для людей, но ваши министры, послы и советники тоже люди. Принимайте и слушайте их", - заключил Саркисян.