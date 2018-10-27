Суббота, 27 Октября 2018 15:04

АрмИнфо. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян считает, что не нарушал, и не нарушает презумпции невиновности. Об этом он заявил журналистам 27 октября на вопрос о его же заявлении в парламенте о возможности привлечения к уголовной ответственности одного из депутатов НС.

Отметим, что 24 октября Никол Пашинян в парламенте Армении заявил, что раскрыто дело по самой крупной взятке в истории Третьей Республики, и по этому делу будет арестован один из депутатов Национального Собрания. "Те же самые люди говорят, что премьер-министр прекратил борьбу с коррупцией и начал осуществлять темные сделки. И что, премьер-министр должен позволить, чтобы эти люди распространяли лживые слухи о том, что я веду какие-то закулисные сделки?. 20 лет бывшие власти просили, чтобы я пошел с ними на подобную сделку", - отметил он, добавив, что своими словами не нарушал презумпции невиновности. "А когда говорят о том, что в Армении есть коррупция, была коррупция и коррупция поощрялась и была связаны с высшими слоями общества, таким образом, мы нарушаем чью-либо презумпцию невиновности или нет? В обоих случаях имена не упоминаются, если кто-то будет привлечен в качестве подозреваемого, значит, для этого есть основания, которые будут открытыми и прозрачными", - отметил и.о. премьера.

На замечание о том, каким же образом он знаком с подробностями расследуемых дел, если следственный орган его не оповещает, Пашинян заявил, что СНБ является подотчетной премьеру структурой и когда оно осуществляет оперативные действия, об этом докладывается премьер-министру. На вопрос о том, в какой фракции состоит проходящий по делу о взяточничестве депутат, и.о. премьера заявил: "Вы же говорите о презумпции невиновности. Сейчас вы являетесь моими соучастниками, или же толкаете меня на разглашение данных?", - задался риторическим вопросом Пашинян.