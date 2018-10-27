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АрмИнфо. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян считает, что не нарушал, и не нарушает презумпции невиновности. Об этом он заявил журналистам 27 октября на вопрос о его же заявлении в парламенте о возможности привлечения к уголовной ответственности одного из депутатов НС.
Отметим, что 24 октября Никол Пашинян в парламенте Армении заявил, что раскрыто дело по самой крупной взятке в истории Третьей Республики, и по этому делу будет арестован один из депутатов Национального Собрания. "Те же самые люди говорят, что премьер-министр прекратил борьбу с коррупцией и начал осуществлять темные сделки. И что, премьер-министр должен позволить, чтобы эти люди распространяли лживые слухи о том, что я веду какие-то закулисные сделки?. 20 лет бывшие власти просили, чтобы я пошел с ними на подобную сделку", - отметил он, добавив, что своими словами не нарушал презумпции невиновности. "А когда говорят о том, что в Армении есть коррупция, была коррупция и коррупция поощрялась и была связаны с высшими слоями общества, таким образом, мы нарушаем чью-либо презумпцию невиновности или нет? В обоих случаях имена не упоминаются, если кто-то будет привлечен в качестве подозреваемого, значит, для этого есть основания, которые будут открытыми и прозрачными", - отметил и.о. премьера.
На замечание о том, каким же образом он знаком с подробностями расследуемых дел, если следственный орган его не оповещает, Пашинян заявил, что СНБ является подотчетной премьеру структурой и когда оно осуществляет оперативные действия, об этом докладывается премьер-министру. На вопрос о том, в какой фракции состоит проходящий по делу о взяточничестве депутат, и.о. премьера заявил: "Вы же говорите о презумпции невиновности. Сейчас вы являетесь моими соучастниками, или же толкаете меня на разглашение данных?", - задался риторическим вопросом Пашинян.
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|Виген Саркисян Николу Пашиняну: Во внешней политике вы разрушаете то, что создавалось десятилетиями
|И.о. премьер-министра: Я не нарушал ничью презумпцию невиновности
|Никол Пашинян: Для возобновления дела о событиях 27 октября 1999 года должны появиться новые обстоятельства
|И.о. министра обороны: События 27 октября 1999 годы будут выявлены, вне зависимости от того, какая власть будет в стране
|Давид Тоноян: Ситуация на армяно-азербайджанской границе в основном стабильна
|В парламенте Армении почтили память жертв теракта в Национальном Собрании 27 октября 1999 года
|В Ереване выступит всемирно известный пианист Борис Березовский
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 27-го октября
|Эльмар Мамедъяров и Рудольф Михалка обсудили урегулирование карабахского конфликта
|МЧС: На территории Армении есть труднопроходимые дороги
|Президент Армении принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных 70-летию наследника британского престола
|Армянские миротворцы в Свердловске примут участие в учение ОДКБ "Нерушимое братство-2018"
|Исполняется 19-ая годовщина террористического акта в Национальном Собрании Армении
|Представители интеллигенции Армении и России выступили с призывом к созданию новой дискуссионной площадки
|Спецпредставитель ОБСЕ по Южному Кавказу намерен способствовать урегулированию карабахского конфликта
|Центры продаж VivaCell-MTS уже принимаю предварительный заказ на смартфон iPhone XR
|Артак Давтаян в Алматы принял участие в 13-ое заседание Военного комитета ОДКБ
|Активисты инициативы "Правый руль" требуют до 2020 года разрешить ввоз праворульных авто
|Температура воздуха в Армении понизится еще на 6-7 градусов
|Парламентские фракции не могут придти к консенсусу относительно законопроекта о внесении изменений и дополнений в Избирательный кодекс Армении
|Beeline и Инновационный центр Microsoft организуют лагерь по разработке продуктов
|Ереванский музыкальный фестиваль завершился премьерой, посвященной 25-летию Конверс Банка
|МККК обеспечил водой приграничный Сарагюх, более 26 лет испытывающий в ней острый дефицит
|Глава фракции РПА: Если Республиканская партия примет участие в выборах, то в формате радикально-конструктивной оппозиции
|Армен Рустамян: Визит Джона Болтона в регион, безусловно, является очень важным и перспективным
|Депутаты Армении сходятся во мнении, что страны - сопредседатели Минской группы ОБСЕ не должны продавать оружие сторонам карабахского конфликта
|Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением рядом должностных лиц Ереванской мэрии
|Российский депутат: Москва будет напористо проводить политику вступления Азербайджана в ОДКБ, если Баку выразит желание вступить в организацию
|Компания Beeline поделилась опытом в организации эффективной практики на конференции <Организация вузовской практики в системе высшего образования>
|ANCA о заявлении Болтона по Ирану: Дьявол кроется в деталях
|ANCA и впредь будет выступать против любых "безрассудных документов", которые требуют от Арцаха стратегических и территориальных уступок
|ANCA будет продолжать настаивать на строгом соблюдении 907-ой поправки к Акту о поддержке свободы
|Следственный комитет Армении отказался признать Роберта Кочаряна потерпевшим в рамках дела о прослушке глав ССС и СНБ
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 26-го октября
|По факту доведения до самоубийства Л. Хачатрян возбуждено уголовное дело
|В пунктах продажи мяса в Ереване обнаружена конина
|Мгер Мкртумян назначен Чрезвычайным и Полномочным послом РА в Объединенных Арабских Эмиратах
|Тигран Геворгян назначен послом Армении в Сирийской Арабской Республике
|Эксперт о заявлениях Джона Болтона: У многих стран были ограничения, связанные с продажей оружия таким странам, как Азербайджан, однако Россия сломала это эмбарго
|Грачья Поладян назначен послом Республики Армения в Ираке
|Пропускная способность КПП "Верхний Ларс", возможно, будет увеличена с помощью 6 новых тоннелей
|Глава КГД: У нас нет системного проявления взяточничества, но ведется борьба с отдельными явлениями
|Минтранс: Закон запрещает ввоз праворульных автомобилей в Армению в качестве транспортных средств: однако можно импортировать как запчасти
|При поддержке VivaCell-MTS в Армении состоялась 13-я ежегодная Международная олимпиада по микроэлектронике
|Банк ВТБ (Армения) перезапускает студенческие кредиты
|Минздрав выделил дополнительные средства для операций на сердце, онкологию и педиатрическую помощь
|Мамедъяров призвал Армению готовиться к переговорам по урегулированию карабахского конфликта
|Болтон: Для Армении самый верный путь снижения внешнего давления - это обеспечение урегулирования карабахского конфликта
|Болтон предостерег Армению от возможной военной вовлеченности в сирийский кризис
|Госконтрольная служба премьер-министра Армении вернет в бюджет сумму, эквивалентную одному миллиону долларов
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