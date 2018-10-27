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 Суббота, 27 Октября 2018 15:03
Ани Мшецян

Никол Пашинян: Для возобновления дела о событиях 27 октября 1999 года должны появиться новые обстоятельства

Никол Пашинян: Для возобновления дела о событиях 27 октября 1999 года должны появиться новые обстоятельства

АрмИнфо. Согласно законодательству Армении,  для возобновления ранее возбужденных уголовных дел должны появиться новые обстоятельства. Об этом 27  октября в беседе с журналистами заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, отвечая на  вопрос о том, будет ли вновь открыто дело по событиям 27 октября 1999 года.

По словам Пашиняна, преемники пострадавших в результате данного теракта могут рассказать больше, так как они знакомы с материалами дела. И.о. премьер-министра отметил, что в свое время, будучи журналистом,  знал некоторые детали дела, но на данный момент именно преемникам жертв есть что сказать.

На вопрос о том, стоят ли за терактом 27 октября внешние или внутренние силы, он отметил: "В моем нынешнем статусе, думаю, будет неверно девать какие-то комментарии".

Отметим, что 27 октября 1999 года группа лиц под руководством Наири Унаняна, ворвавшись в парламент, расстреляла премьер-министра Армении Вазгена Саркисяна, спикера НС РА Карена Демирчяна, вице-спикеров Юрия Бахшяна и Рубена Мирояна, министра по оперативным вопросам Леонарда Петросяна и депутатов Арменака Арменакяна, Микаэла Котаняна и Генрика Абрамяна.  В состав террористической группы входили бывший журналист Наири Унанян, его брат Карен Унанян, их дядя Врам Галстян, а также Дереник Беджанян и Ашот Князян.  Судебный процесс над ними начался 15 февраля 2001 года и продлился три года. Ни предварительное расследование, ни разбирательства в суде не позволили дать окончательный ответ на вопрос о том, действовали ли террористы самостоятельно, или за ними кто-то стоял.  2 декабря 2003 года суд первой инстанции Центр-Норк-Мараш приговорил братьев Наири и Карена Унанянов, Эдика Григоряна, Врама Галстяна (в 2004 году скончался в заключении, по официальной версии, покончив жизнь самоубийством), Дереника Беджаняна и Ашота Князяна к пожизненному заключению.  Гамлет Степанян был приговорен к 14 годам лишения свободы (В мае 2010 года его тело было обнаружено в его постели в УИУ "Нубарашен"). Все семеро были признаны виновными в измене родине и терроризме.  Кассационный суд Армении оставил приговор в силе. 

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