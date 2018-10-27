Суббота, 27 Октября 2018 15:02

АрмИнфо. Все будет выявлено, вне зависимости от того, какая власть в стране, время сделает свое дело. Об этом 27 октября в беседе с журналистами в военном пантеоне "Ераблур" завил исполняющий обязанности министра обороны Давид Тоноян, коснувшись теракта в парламенте 27 октября 1999 года.

"Потеря нашего Спарапета (главнокомандующего- ред.) невосполнима, я не могу оценить ту жестокость, которая произошла 27 октября, и ту несправедливость, в частности, в отношении нашего Спарапета", - заявил Тоноян.

И.о. министра обороны добавил, что события 27 октября рано или поздно будут выявлены. "Я уверен, что в течение времени все будет выявлено, вне зависимости от того, кто у власти, время сделает свое дело и если на самом деле были заказчики, их имена будут раскрыты", - отметил он.

Напомним, что сегодня утром и.о. министра обороны в сопровождении руководителей оборонного ведомства посетили военный пантеон "Ераблур" и возложили цветы к могиле Спарапета Вазгена Саркисяна.

Отметим, что 27 октября 1999 года группа лиц под руководством Наири Унаняна, ворвавшись в парламент, расстреляла премьер-министра Армении Вазгена Саркисяна, спикера НС РА Карена Демирчяна, вице-спикеров Юрия Бахшяна и Рубена Мирояна, министра по оперативным вопросам Леонарда Петросяна и депутатов Арменака Арменакяна, Микаэла Котаняна и Генрика Абрамяна. В состав террористической группы входили бывший журналист Наири Унанян, его брат Карен Унанян, их дядя Врам Галстян, а также Дереник Беджанян и Ашот Князян. Судебный процесс над ними начался 15 февраля 2001 года и продлился три года. Ни предварительное расследование, ни разбирательства в суде не позволили дать окончательный ответ на вопрос о том, действовали ли террористы самостоятельно, или за ними кто-то стоял. 2 декабря 2003 года суд первой инстанции Центр-Норк-Мараш приговорил братьев Наири и Карена Унанянов, Эдика Григоряна, Врама Галстяна (в 2004 году скончался в заключении, по официальной версии, покончив жизнь самоубийством), Дереника Беджаняна и Ашота Князяна к пожизненному заключению. Гамлет Степанян был приговорен к 14 годам лишения свободы (В мае 2010 года его тело было обнаружено в его постели в УИУ "Нубарашен"). Все семеро были признаны виновными в измене родине и терроризме. Кассационный суд Армении оставил приговор в силе.