Суббота, 27 Октября 2018 15:02

АрмИнфо. Ситуация на армяно-азербайджанской границе стабильная. Об этом 27 октября в беседе с журналистами в военном пантеоне "Ераблур" заявил и.о. министра обороны Давид Тоняон.

"На данный момент ситуация на границе стабильная, режим перемирия в основном соблюдается и на линии соприкосновения Армии обороны, и на границе с Арменией, и на границе с Нахиджеваном. В направлении границы с Нахиджеваном зафиксировано всего 2 выстрела", - заключил Тоноян