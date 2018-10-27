Суббота, 27 Октября 2018 14:06

АрмИнфо. Фильм «Амре» победил в конкурсе международного кинофестиваля Hollywood Film Festival, который прошел в Лос-Анджелесе с 23 по 28 октября, передают казахские СМИ.

Как ранее сообщалось, казахстанский фильм на первом этапе конкурса получил награду Silver Screen Award. «Друзья! Наш фильм «Амре» («Paris Song») завоевал 1 место и самую высокую оценку жюри на кинофестивале Hollywood Film Festival», - написал сегодня в соцсети актер Санжар Мади.

Фильм рассказывает о яркой, но короткой и таинственно оборвавшейся жизни казахского самородка – драматического тенора Амре Кашаубаева (1888-1934 гг.).В 1925 году музыкант отправляется в Париж на Всемирный музыкальный конкурс в рамках Exposition Internationale des Arts Decoratifs et Industriels Modernes. В Париже Амре Кашаубаев как артист делегации СССР произвел фурор и завоевал серебряную медаль.

Фильм "Амре" стал первым крупным совместным проектом киностудии "Казахфильм" в 2018 году. Международную съемочную группу возглавил американский режиссер-постановщик Джеф Веспа, оператор - Максим Осадчий ("9 рота", "Сталинград"). Автор сценария Бенжамин А. ван дер Вин. Главная роль в фильме досталась Санжару Мадиеву, также в фильме сыграли Еркебулан Даиров, популярный британский актер Бен Алдридж, американская актриса Эбби Корниш, известная по фильмам "Область тьмы", "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", и другие