Суббота, 27 Октября 2018 14:05

АрмИнфо. Министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов провел встречу с исполнительным директором ЮНИСЕФ Генриеттой Фор, прибывшей в Астану на Глобальную конференцию по первичной медико-санитарной помощи. Форум организован при участии ВОЗ, ЮНИСЕФ и Правительства Казахстана, передает МИА «Казинформ».

К. Абдрахманов подчеркнул полную приверженность казахстанской стороны международным обязательствам в сфере защиты прав ребенка и поделился информацией о ходе реализации Правительством поручений Президента РК в этой сфере. Министр поблагодарил ЮНИСЕФ за поддержку Казахстану в вопросах охраны здоровья матери и ребенка, защиты детей. При поддержке Детского фонда ООН в стране реализуются программы и проекты, нацеленные на развитие ювенальной юстиции, создание равных возможностей для детей во всех сферах жизнедеятельности.

Г. Фор поделилась положительными впечатлениями от уровня здравоохранения в Казахстане и выразила пожелание, чтобы страна продолжала делиться своим опытом с развивающимся миром и оказывать ему помощь в устойчивом развитии. Стороны договорились поддерживать друг друга в продвижении курса, направленного на всеобщий охват услугами здравоохранения.

Принятая в Астане декларация является логическим продолжением исторической Алма-Атинской декларации 1978 года и призвана укрепить существующие системы первичной медико-санитарной помощи. Кроме того, Казахстан придает особое значение роли и деятельности ЮНИСЕФ в защите детей в конфликтных зонах по всему миру. В свою очередь, организация заинтересована в Астанинском процессе по мирному урегулированию в Сирии с тем, чтобы в его рамках конфликтующие стороны сделали бы конкретные шаги по обеспечению прав детей и их защите от последствий конфликта.