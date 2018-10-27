Суббота, 27 Октября 2018 13:19

АрмИнфо. В парламенте Армении почтили память жертв теракта в Национальном Собрании 27 октября 1999 года.

И.о. премьер-министра Никол Пашиняна, председатель Национального Собрания Ара Баблоян, депутаты возложили цветы к мемориалу в парламенте. Сегодня утром и.о. министра обороны и ряд других официальных лиц посетили военный пантеон "Ераблур" где похоронен бывший премьер-министр Вазген Саркисян.

Отметим, что 27 октября 1999 года группа лиц под руководством Наири Унаняна, ворвавшись в парламент, расстреляла премьер-министра Армении Вазгена Саркисяна, спикера НС РА Карена Демирчяна, вице-спикеров Юрия Бахшяна и Рубена Мирояна, министра по оперативным вопросам Леонарда Петросяна и депутатов Арменака Арменакяна, Микаэла Котаняна и Генрика Абрамяна. В состав террористической группы входили бывший журналист Наири Унанян, его брат Карен Унанян, их дядя Врам Галстян, а также Дереник Беджанян и Ашот Князян. Судебный процесс над ними начался 15 февраля 2001 года и продлился три года. Ни предварительное расследование, ни разбирательства в суде не позволили дать окончательный ответ на вопрос о том, действовали ли террористы самостоятельно, или за ними кто-то стоял. 2 декабря 2003 года суд первой инстанции Центр-Норк-Мараш приговорил братьев Наири и Карена Унанянов, Эдика Григоряна, Врама Галстяна (в 2004 году скончался в заключении, по официальной версии, покончив жизнь самоубийством), Дереника Беджаняна и Ашота Князяна к пожизненному заключению. Гамлет Степанян был приговорен к 14 годам лишения свободы (В мае 2010 года его тело было обнаружено в его постели в УИУ "Нубарашен"). Все семеро были признаны виновными в измене родине и терроризме. Кассационный суд Армении оставил приговор в силе.