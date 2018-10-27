Суббота, 27 Октября 2018 12:22

АрмИнфо. В рамках 6-го международного фестиваля им. Арама Хачатряна в Ереване 31 октября выступит всемирно известный пианист Борис Березовский. Он выступит с государственным симфоническим оркестром Армении, представив произведение Арама Хачатряна концерт для фортепиано с оркестром. Руководить концертом будет дирижер Сергей Смбатян.

Как передает Государственный симфонический оркестр Армении, Борис Березовский считается лучшим исполнителем произведения Арама

Хачатряна концерт для фортепиано с оркестром. Пианист признался об особом месте произведений Арама Хачатряна в своем репертуаре. Музыкант заметил, что для него всегда было приятно возвращаться к произведениям великого композитора, поскольку они отличаются чистой и откровенной музыкой.

Отметим, что в тот же день вечером государственный симфонический оркестр Армении исполнит симфонию N1 Арама Хачатряна.

Добавим, что фестиваль проводится оркестром при содействии Министерства культуры РА.