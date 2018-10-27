Суббота, 27 Октября 2018 12:15

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий

27 октября текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:00-14:00 жилой дом 10 на ул. Тотовенца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-16:00 жилой дом 2 на Нубарашенском шоссе;

10:30-16:30 жилые дома 27, 27а, 29, 29а на пр. Тиграна Меца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частично квартал

"Киликия"и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 15 на ул. Туманяна, жилые дома 17, 19, 21 на ул. Налбандяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 больница N6, собственные дома на 2-ом переулке улицы Багратуняц и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 1, 1а, 3, 8, 10 на ул. Рубинянц, жилые дома 4, 6 на ул. Дро и

прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ООО "Хач-Левон", "Замбьюх", школа искусства имени Газароса Саряна, жилой дом 16 на ул. Вагаршяна, жилые дома 5а, 7, 9 на ул. Гоголя и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 17а, 17б на ул. Норашхараин, собственные дома 2/1-21/1 на ул. Райниса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Котайкском марзе:

10?00-16?00 частично 8-ой микрорайон города Абовян; частично частные дома Дзорахбюра и Джрвежа; частично село Балаовит;

в Гегаркуникском марзе:

10?00-16?30 жилые дома 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51 на ул. Налбандяна, жилые дома 5-7на ул. Саят-Нова, жилой дом 2 на ул.

Шинарарнери, прилегающие производственные территории и абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Севан;

в Сюникском марзе:

10:00-13:00 квартал Сырного завода города Мегри;

10:30-16:30 частично села Веришен, Шурнух;

11:00-16:00 частично улица Анкахутян в городе Горис.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.