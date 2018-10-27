Суббота, 27 Октября 2018 12:13

АрмИнфо. Вопрос урегулирования нагорно- карабахского конфликта был обсужден в ходе встречи министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъяров со спецпредставителем действующего председателя ОБСЕ по Южному Кавказу Рудольфом Михалкой.

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства АР, Мамедъяров, проинформировав о переговорах по мирному урегулированию карабахского конфликта при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, отметил, что "основным препятствием в разрешении конфликта является незаконное присутствие на оккупированных территориях Вооруженных сил Армении".

При этом он в очередной раз заявил о необходимости урегулирования конфликта на основе резолюций Совета Безопасности ООН и соответствующих документов ОБСЕ.

В свою очередь, Рудольф Михалка отметил, что впервые посещает регион и выразил благодарность за подробную информацию.