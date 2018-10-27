Суббота, 27 Октября 2018 12:13

АрмИнфо.По положению на 09:00 часов по местному времени 27 октября на территории Армении есть труднопроходимые дороги, местами гололед.

Как сообщает МЧС РА, труднопроходимы дороги городов Мартуни и Варденис Гегаркуникской области. Кроме того на участках дороги Сотк-Карвачар, перевал Варденяц-Геговит, Алагяз-Цахкаовит местами гололед.

В МЧС Армении призвали водителей в вышеуказанных направлениях передвигаться исключительно на зимних шинах.