Суббота, 27 Октября 2018 12:11

АрмИнфо. Согласно плану оперативной и боевой подготовки стран-членов ОДКБ на 2018 год, ВС Армении с 30 октября по 2 ноября в Российской Федерации примут участие в совместном учении "Нерушимое братство- 2018" с Миротворческими силами Организации Договора о коллективной безопасности.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МО РА, с этой целью, 27 октября в Свердловск на военно-транспортном самолете отбудет миротворческая бригада ВС РА.

Отметим, что тема учений - "Подготовка и ведение операции по поддержанию мира Коллективными миротворческими силами ОДКБ в Центрально-Азиатском регионе на территории государства, не являющегося членом ОДКБ, по резолюции Совета безопасности ООН". Учение пройдет на полигоне Свердловского учебного центра Центрального военного округа Вооруженных Сил Российской Федерации. В нем примут участие начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров и заместитель Генерального секретаря ОДКБ Петр Тихоновский.

В учении будут участвовать воинские контингенты из шести государств - членов ОДКБ (Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан), оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, полицейские (милицейские) силы и подразделения министерств по чрезвычайным ситуациям (ГО и ЧС).

Планируется, что общая численность участников учения составит около 1,3 тысячи человек, 300 единиц военной техники и 20 единиц различных видов воздушных судов, в том числе беспилотных летательных аппаратов. В учении также планируется участие представителей Международного Комитета Красного Креста.

На первом этапе учения будет осуществляться подготовка операции по поддержанию мира Коллективными миротворческими силами ОДКБ (КМС ОДКБ). В ходе второго этапа учения предусмотрен розыгрыш практических действий по выполнению задач подразделениями КМС ОДКБ в ходе ведения операции по поддержанию мира.

В ходе маневров "Нерушимое братство-2018" миротворческие контингенты государств - членов ОДКБ отработают действия по осуществлению контроля за соблюдением соглашения о прекращении огня и действиями населения в зоне ответственности, выполнение задач по оказанию содействия в восстановлении мирной жизни на территориях, пострадавших от атак международных террористических организаций, а также по контролю перевозок, пресечению противоправного ввоза и вывоза боевой техники, оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Во взаимодействие с милицейским (полицейским) персоналом отработают действия подразделений КМС ОДКБ при выполнении задач по противодействию массовым беспорядкам.