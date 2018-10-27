Суббота, 27 Октября 2018 11:46

АрмИнфо. Ряд представителей интеллигенции Армении и России выступили с обращением к российской и армянской общественности с призывом к созданию новой дискуссионной площадки.

В поступившем в АрмИнфо обращении, в частности, отмечается, что история российско-армянских отношений насчитывает не одно столетие. "За это время наши народы пережили вместе и горечь утрат, и радость побед. Были у нас и непростые периоды взаимного недопонимания и недоверия, к счастью, непродолжительные. Но у наших стран, у наших народов всегда присутствовало неистребимое чувство справедливости и стремление к сохранению мира и доверия. Это тем более востребовано сейчас, когда в международных отношениях нарастают признаки нестабильности, нетерпимости и непредсказуемости, обостряются и ожесточаются многие региональные конфликты", - говорится в обращении. В документе также отмечается, что и Россия, и Армения должны быть сильными для того, чтобы преодолеть внешние и внутренние вызовы своему устойчивому развитию. Не случайно на всех этапах независимости Россия и Армения поддерживали друг друга, подтверждением чего является совместное участие в СНГ, Евразийском Экономическом Союзе, Организации Договора о коллективной безопасности. В такой ситуации продуктивными и результативными могут быть только совместные, двусторонние и многосторонние действия.

"Однако этого недостаточно, тем более сейчас. Жизненно важным является установление и поддержание неформальных контактов между представителями обоих государств из самых разных сфер научной, культурной, государственной и общественной деятельности, а также бизнес- структур. Чем шире и регулярнее будут осуществляться подобные контакты, тем выше будет уровень взаимного доверия между общественными и государственными организациями России и Армении, обществами наших стран. В качестве неформальной, свободной и постоянно действующей площадки для встреч и обмена мнениями мы, как представители разных сфер общественно-политической, экономической и культурной жизни России и Армении, выступаем с инициативой создания новой дискуссионной площадки для углубления диалога между нашими гражданскими обществами. Предлагаем назвать ее "Лазаревским клубом" (по имени прославленной семьи армянских меценатов Лазаревых, основателей Лазаревского института восточных языков в России, ставшего предтечей Института стран Азии и Африки при Московском Государственном университете и МГИМО МИД России)", - говорится в обращении.

Предполагается, что Клуб станет добровольным объединением граждан России и Армении, самоорганизовавшихся для поддержки российско­армянского общественного диалога на самых разных уровнях, установления, поддержания и укрепления рабочих, деловых и научных контактов, поощрения взаимодействия и взаимообогащения культур наших народов. Планируется также осуществлять совместные общественно-политические инициативы и проекты, свободно обмениваться частными и экспертными мнениями по самым насущным вопросам двусторонних отношений, проводит экспертно-аналитические оценки состояния и перспектив развития двусторонних и многосторонних отношений в Кавказском регионе. В задачу клуба будет также входить проведение коллективных встреч членов клуба для обсуждения актуальных проблем региональной и глобальной политики, экономики, вопросов истории и культуры, заседаний двусторонних рабочих групп, совместного участия в мероприятиях научной, общественной и культурной тематики, проводимых партнерскими организациями, касающихся отношений между Арменией и Россией, доведения результатов совместных исследований, обращений и предложений до высшего уровня исполнительной и законодательной власти обоих государств, руководства ведущих международных организаций.

"Лазаревский клуб" будет вести свою работу гласно и открыто, путем организации встреч, "круглых столов" и общественных слушаний в России и Армении. Надеемся, что встречи в Клубе помогут формированию положительного настроя на дальнейшую конструктивную работу по упрочению взаимного доверия и союзнического взаимодействия во благо народов наших стран, в интересах обеспечения безопасности и стабильности во всем регионе Большого Кавказа.

"Российско-армянский "Лазаревский клуб" открыт к сотрудничеству в интересах налаживания диалога, развития и укрепления народной дипломатии во благо народов Армении и России как с государственными и общественными организациями, так и с частными лицами", - говорится в обращении, под которым подписались председатель совета директоров Группы компаний АВИЛОН Камо Авагумян, журналист Роман Бабаян, общественный деятель Зорий Балаян, депутат Национального Собрания Арташес Гегамян, депутат ГосдумыКонстантин Затулин, посол РФ Владимир Казимиров, президент группы компаний "Ташир" Самвел Карапетян, председатель Общественного совета Армении Вазген Манукян, член Совета Федераций Николай Рыжков, депутат Госдумы Вячеслав Никонов, депутат ГД Артур Чилингаров, гендиректор киностудии "Мосфильм" Карен Шахназаров и другие.