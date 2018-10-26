Пятница, 26 Октября 2018 18:13

АрмИнфо. Новоназначенный спецпредставитель ОБСЕ по Южному Кавказу Рудольф Михалка заверил, что постарается сделать всё, чтобы ОБСЕ увеличила свои усилия по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Об этом Михалка заявил во время встречи с председателем Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Огтаем Асадовым.

В свою очередь Асадов подробно рассказал о нагорно-карабахском конфликте.

Глава азербайджанского законодательного органа посетовал на то, что Минская группа ОБСЕ на протяжении 25 лет переговоров по урегулирования конфликта не смогла представить нормального документа, показать нормальный путь решения. "Минская группа должна увеличить свои усилия по урегулированию конфликта", - отметил Асадов.

В свою очередь Михалка, в частности, сказал: "Постараюсь, чтобы ОБСЕ увеличила свои усилия по урегулированию нагорно-карабахского конфликта", - резюмировал спецпредставитель ОБСЕ.