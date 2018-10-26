Пятница, 26 Октября 2018 18:07

АрмИнфо. В центрах обслуживания компании VivaCell-MTS смартфоны iPhone XR доступны для предварительного заказа. Как сообщает пресс-служба компании, смартфон, стоимость которого составляет - 509.9 тыс. драмов за 64 ГБ, 549.9 тыс. драмов за 128 ГБ и 609.9 тыс. драмов за 256 ГБ, можно приобрести как по наличному расчету, так и в рассрочку.

Новый iPhone XR в истории смартфонов iPhone имеет самый широкий LCD экран с дисплеем 6.1 HD, 12-ти мегапиксельную широкополосную камеру, возможность одновременного использования различных языков и разблокировки посредством распознавания лица.

Для получения более детальной информации необходимо посетить сайт компании www.mts.am, либо позвонить на бесплатный номер 111, или отправив сообщение на онлайн-портал 111, или посетить один из офисов обслуживания.

Отметим, что Viva Cell-MTS (ЗАО "МТС Армения") - ведущий оператор мобильной связи Армении, который предоставляет широкий спектр услуг голосовой связи и передачи данных на всей территории республики. VivaCell-MTS выступает одним из лидеров инноваций и развития рынка мобильной связи страны.