Пятница, 26 Октября 2018 17:02

АрмИнфо.В министерстве транспорта, связи и ИТ Армении прошло обсуждение по вопросам запрета на ввоз в республику праворульных автомобилей.Как сообщает пресс-служба ведомства, активисты инициативы "Правый руль" настаивают на пересмотре действующего порядка, требуя разрешить ввоз праворульных автомобилей до 2020 года.

Между тем, согласно информации, в ходе обсуждения были предложены несколько вариантов решения проблемы: право на импорт таких машин с дальнейшей возможностью замены локации руля, с правом на транзитный ввоз с целью реализации в третьей стране и, в третьих, импортировать авто как запчасти.

После двухчасового обсуждения решили вернуться к вопросу после детального изучения предложенных вариантов.

Накануне в беседе с журналистами и.о. министра транспорта, связи и информационных технологий Акоп Аршакян, в очередной раз напомнил, что движение в Армении налажено и спроектировано для автомобилей с левым рулевым управлением. В данном контексте, по его словам, "праворульки" в Армении могут привести к частым ДТП. Вместе с тем, как заявил и.о. министра, он выступает против идеи дать время владельцам машин с правым рулем для того, чтобы заменить локацию руля, поскольку отсутствуют механизмы контроля, каким именно образом будет это сделано - мастером-частником или же лицензированной организацией, который будет нести ответственность за возможные негативные последствия.

Напомним, что с 1 апреля 2018 года запрещен импорт в Армению праворульных транспортных средств. Уже с 1 октября запрет будет действовать в рамках требований технического регламента Таможенного союза. Изначально под общественным прессингом планировалось запретить ввоз праворульных машин временно. Но впоследствии правительство из законопроекта изъяло слово "временный", и парламент Армении 1 марта 2018 года во втором и окончательном чтении одобрил документ.

Отметим, что эксперты называют лукавством то, что запрет на импорт праворульных автомобилей связан с необходимостью обеспечения безопасности на дорогах. Согласно данным Дорожной полиции РА, в 2017 году в Армении зарегистрировано 2553 ДТП, из которых 253 ДТП произошли с участием праворульных транспортных средств, что составляет всего 10% от всего количества дорожных нарушений.