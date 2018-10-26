Пятница, 26 Октября 2018 17:01

АрмИнфо.МЧС Армении предупреждает, что в ночь с 27- го на 28-ое октября в связи с проникновением арктических холодных воздушных потоков в областях Арарат и Армавир температура воздуха понизится до 0 ... -2 градуса, а на поверхности земли - до - -3 ... -4 градуса.

Согласно источнику, в Армении ночью 27-го октября, днем 27-го в областях Сюник и в Арцахе ожидаются осадки. 28-31 октября ожидается погода без осадков. Ветер северо- западный с порывами до 3-8 м/с, днем 26-го в отдельных местах ожидается его усиление до 18-23 метров в секунду. Днем 26-го октября температура воздуха понизится на 8-10 градусов, ночью 27-го - на 6-7 градусов, ночью 28-го - еще на 4-5 градусов. В Ереване ночью 27-го октября время от времени ожидается дождь с грозой. Днем 27-го, с 28-31 ожидается погода без осадков. Температура воздуха днем будет колебаться от +13 до +15 градусов тепла