Пятница, 26 Октября 2018 16:58

АрмИнфо.Те, кто обещали придти и проголосовать "за" внесение поправок в Избирательный кодекс, попросту не пришли на голосование, а РПА торпедировало принятие данного законопроекта. Об этом 26 октября на брифинге в Национальном Собрании Армении заявил секретарь фракции "Елк" Геворк Георгисян.

На вопрос, кто же те депутаты, которые обещали проголосовать "за" внесение поправок в ИК, однако, обманул ожидания представителей фракции "Елк", депутат заявил, что это представители фракции "Блок Царукян", АРФ "Дашнакцутюн" и вышедшие из Республиканской фракции депутаты.

Он отметил, что сбор подписей по проведению внеочередного заседания для повторного обсуждения вопроса о внесении поправок в ИК осуществили представители фракции "Блок Царукян". "Я надеюсь, что в понедельник, на внеочередном заседании парламента будет принято решение о внесении поправок и дополнений в ИК. Однако, даже если этого не произойдет, мы уверены как в своих силах, так и в том, что выборы пусть и по старой системе, пройдут успешно и без фальсификаций", - заявил Георгисян, подчеркнув, что главным доказательствам этого стали выборы в Совет старейшин Еревана.

В свою очередь, секретарь фракции "Блок Царукян" Ваге Энфиаджян отметил, что представители фракции выступили с инициативой по сбору

подписей и проведению внеочередного заседания, так как в новой политической ситуации стране необходим новый Избирательный кодекс. Он отметил, что данное требование выдвигают и внепарламентские силы. "Хочу заметить, что еще в 2017 году в программе нашего блока было отмечено, что мы являемся сторонниками пропорциональной избирательной системы. И мы надеемся, что в понедельник пройдут содержательные обсуждения относительно данного законопроекта и решение будет положительным", - заключил Энфиаджян.

Глава фракции Республиканской партии Ваграм Багдасарян отметил, что в вопросе по внесению поправок и дополнений в Избирательный кодекс фракция руководствовалась не личными интересами, а интересами страны. Он отметил, что сторонники и.о. премьер- министра Армении Никола Пашиняна через год признают свою ошибку в данном вопросе, если им хватит смелости.

Что касается того, что и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян заявлял, что во внесении поправок в ИК должны быть заинтересованы именно представители РПА, Багдасарян заявил: "Мы бесконечно благодарны Николу Пашиняну за совет, однако, пусть он не думает, что мы преследуем одну единственную цель - любой ценой попасть в парламент. Мы не раз заявляли, и заявляем еще раз, что не поддерживаем внесение изменений в Избирательный кодекс за месяц до выборов", - отметил глава фракции РПА. "Каким будет парламент, если мы будем проводить выборы в спешке? Думать нужно именно об этом, а не о том, как набрать на 1 или 2 процента голосов больше", - отметил депутат.

Багдасарян указал на факт того, что фракции достигли соглашения о том, что досрочные выборы пройдут в мае или июне 2019 года, после чего выступить с заявлением по данному вопросу. "Это показало бы всему миру, что даже после внутриполитических событий в Армении нашли в себе силу выступить с общим заявлением. А теперь вы увидите, каким будет новый парламент и соответствует ли он национальной политике",

- заключил глава РПА, отметив, что Национальное Собрание работает в своем обычном режиме, и не было необходимости проводить досрочные выборы до 2022 года.

Глава фракции АРФ "Дашнакцутюн" Армен Рустамян заявил, что фракция не принимала участия в сборе подписей для проведения внеочередного заседания парламента, на котором будет рассмотрен проект реформ Избирательного Кодекса, поскольку не является соавтором этого документа и ее предложения не были включены в проект. Рустамян отметил, что представители АРФД уже не раз отмечали, что фракция выступала с предложениями, которые, однако, не были приняты и внесены в ИК, поэтому АРФД против данного законопроекта.

Глава АРФ "Дашнакцутюн" также напомнил о том, какие именно пункты предложили внести представители партии в законопроект об изменениях в Избирательном кодексе. "Мы очень ясно заявляли, что предлагаем открытую пропорциональную систему. И нам непонятно, почему данное предложение не было принято. Все приводимые аргументы беспочвенны и нелогичны. Пропорциональные выборы с открытыми списками демократичны. Фактически, человек выбирает не только список, но и кандидатов", - подчеркнул Рустамян. Остальные предложения АРФД касались максимального порога представленности той или иной политической силы, который не должен превышать 2/3 мандатов с тем, чтобы ни одна политическая сила не смогла бы единолично принимать важные решения. "Несмотря на это, мы в ходе голосования проголосовали "за" внесение поправок и изменений в ИК, и таким же образом проголосуем в понедельник", - заключил Рустамян.

Отметим, что 22 октября парламент Армении в первом чтении отклонил проект закона о внесении изменений и дополнений в Избирательный

кодекс Армении с 56 голосами "за" и 3 "против". Между тем, данный конституционный закон должен был быть принят 3/5 голосами депутатов.

Во вторник депутат от фракции "Блок Царукян" Наира Зограбян начала собирать подписи для проведения внеочередного заседания в целях повторного обсуждения законопроекта о внесении имений в ИК. Внеочередное заседание парламента состоится 29 октября в 11:00.