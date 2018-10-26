Пятница, 26 Октября 2018 16:47

АрмИнфо.В интервью АрмИнфо и. о. министра Диаспоры Армении Мхитар Айрапетян подводит итоги XVII cаммита Франкофонии в Ереване. Рассказывает о готовящихся законодательных изменениях для искоренения препятствий на пути вовлечения потенциала диаспоры в государственную систему управления Армении. Рассуждает об изменениях, новой повестке, новых подходах, совершенно новых принципах сотрудничества во взаимоотношениях Армении и диаспоры после “Бархатной революции”.

Успешное проведение XVII cаммита Международной организации Франкофонии в Армении стало, пожалуй, самым крупным мероприятием международного масштаба в истории Третьей республики. А какими конкретными итогами увенчался саммит с точки зрения углубления существующих и установления новых связей и сотрудничества между Арменией и очагами армянской диаспоры в различных странах?

Прежде всего, позвольте отметить гордость, с которой отмечают успешное проведение в Армении столь важного международного мероприятия, успешное празднование столь важного для франкоговорящего мира события как в Армении, так и в диаспоре. 38 из 84 прибывших в Армению делегаций были представлены на уровне глав государств. И многие периодически упоминали свои армянские общины, отмечая творческую мысль, трудолюбие и преданность наших соотечественников.

Особенно запомнились выступления президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Канады Джастина Трюдо, в которых они отметили важность армянских общин для своих стран. Среди приехавших в нашу страну в рамках саммита 3500 гостей и более 600 журналистов, конечно же, были и наши соотечественники. С некоторыми мне удалось встретиться. У нас есть достаточно тесные связи на дипломатическом и государственном уровне с большими франкоговорящими странами, имеющими армянские общины: Францией и Канадой, а также Бельгией и Швейцарией. Наше министерство достаточно активно сотрудничает с армянскими общинами и организациями во всех этих странах. Однако, армяне есть в любом уголке мира и в этом смысле мы только открываем для себя африканские страны, обозначая новые векторы сотрудничества. Одним из больших достижений в ходе саммита считаю договоренность премьер-министров Армении и Канады о совместной работе в направлении подписания соглашения о воздушных перевозках между нашими странами и механизмов, позволяющих облегчить деловые связи между нашими предпринимателями. Убежден, что это хороший сигнал и для армянской общины Канады.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе визита в США озвучил необходимость фактического пересмотра статьи Конституции РА, запрещающей иностранным гражданам или, не имеющим ценза оседлости гражданам Армении, занимать руководящие посты на родине. После чего Ваш заместитель Бабкен Тер-Григорян охарактеризовал массовую репатриацию армян на Родину, их вовлечение в государственную систему Армении как главную цель ведомства в рамках реализации долгосрочной стратегии Правительства. Можно ли уже сегодня зафиксировать какие-то успехи в данном направлении и каковыми Вам представляются перспективы подобной стратегии?

Отдельные законы РА: “Об общественной службе”, “О гражданской службе” и др. по сути препятствуют широкому вовлечению диаспорального потенциала в систему армянского госуправления. Наше министерство готовит пакет предложений в направлении, по возможности, оптимального преодоления данных препятствий посредством альтернативных вариантов. В Новой Армении мы пытаемся провести революцию и в данном направлении. Репатриантами являются мой заместитель Бабкен Тер-Григорян, два советника и помощник, председатель Государственного комитета кадастра недвижимости, глава офиса вице-премьера Тиграна Авиняна и др. Однако, законодательные изменения в данном направлении сегодня по-прежнему необходимость. А искоренение препятствий на пути вовлечения потенциала диаспоры в государственную систему управления Армении мы считаем обязательным условием развития нашей страны.

Главной проблемой на пути становления реального сотрудничества армян из самых различных стран мира представляется все же отсутствие единой повестки. Именно отсутствие "на земле" четких единых ориентиров для Диаспоры, отдельных диаспор, в частности, и Армении с Диаспорой, в целом, оставляло декларируемые планы последних лет на бумаге. А, к примеру, направленная на интеграцию Армения-Диаспора, идея создания Всеармянского банка вообще обошлась налогоплательщикам в миллиарды драмов, не принеся, при этом, ровно никакой пользы. У Вас есть видение подобной единой повестки и как вы себе представляете ее реализацию?

В связях и взаимоотношениях Армении и диаспоры после “Бархатной революции”, безусловно, наличествует новая повестка, новые подходы, совершенно новые принципы сотрудничества. Первое, что мы четко зафиксировали после революции – это то, что отныне государство Армения также должно стоять за спиной диаспоры, а линия согласно которой диаспора десятилетиями рассматривалась в качестве банкомата со всеми сопутствующими требованиями подлежит коренному пересмотру. Отныне, отвергнутых, незамеченных государством, диаспорских организаций быть не должно. И все, кто желает работать, сотрудничать с нами должны получить эту возможность, почувствовав с нашей стороны взаимный интерес к совместной работе. Наша общая повестка с диаспорой состоит из трех основных пунктов. Это репатриация, важность которой подчеркнута в программе нашего правительства, сохранение армянства и сплочение общеармянского потенциала. Однако, вы сами прекрасно понимаете, как сложен, многослоен и многообразен армянский мир. Именно поэтому помимо единой, общей повестки мы разрабатываем и другие программы с армянскими общинами самых различных стран.

Полноценному сотрудничеству с Арменией и Арцахом мешают проблемы и внутри самой диаспоры. К примеру, внутренняя раздробленность в отдельных диаспорских коммунах и отсутствие единой Церкви в Армении и Диаспоре. Также, представляется, что у диаспорских организаций нет нового видения собственной деятельности, что отталкивает от них энную часть молодежи. В ходе визитов в США, Сирию, другие страны с достаточно большими диаспорами Вы обсуждали эти проблемы? Есть ли у Армении и Диаспоры консенсус в направлении общей работы по разрешению всех этих проблем?

Давайте зафиксируем несколько важных обстоятельств. Многомиллионная армянская диаспора в отношении многих вопросов действительно имеет различные мнения и подходы. И мы, в этом свете, не намерены идти в направлении подведения всех под одну линию, будучи убеждены в том, что в некоторых случаях мощь диаспоры также в ее многообразии. Общая повестка и цель одна – сильная Армения с мощной диаспорой, мощная диаспора с сильной Арменией. Однако на пути к достижению этой цели каждый наш соотечественник из диаспоры имеет собственную концепцию и дорожную карту, которые часто совпадают, иногда различаются, очень редко противоречивы. И Министерство диаспоры имеет мандат, обязывающий нас связать Армению и диаспору. И своим вопросом вы поднимаете действительно очень важную тему отдаления молодежи от армянских структур диаспоры. С сожалением должен отметить неоднократные прежние упущения даже Миндиаспоры в работе с молодежью. И этот весьма важный, имеющий огромный потенциал, вектор сотрудничества был не востребован, оставаясь вне рамок сотрудничества. Именно по этой причине Министерство диаспоры совместно с фондами FAST և IDEA, Дилижанской международной школой (UWC), Impact Hub Yerevan и общественной организацией “Армянский Каритас” совместно осуществляет стартап-программу “Потенциал”, в которой уже участвуют 113 команд, состоящих из ребят из диаспоры 18-35 лет. Победители проекта получат грант в 15 млн. драмов, бесплатную правовую и налоговую консультацию, ряд бесплатных услуг от наших партнеров. Программа будет проведена в колледже UWC в Дилижане с 16 по 21 декабря 2018 года. Возвращаясь к отдалению молодежи от диаспорских организаций, отмечу, что здесь работы также непочатый край. Начиная от организации молодежных программ и мероприятий и заканчивая обучением армянского языка. Тем не менее, не могу не отметить огромный объем работы с молодежью ряда армянских организаций. Например, 28 июля при содействии нашего министерства в Бюракане прошел 11-й слет, посвященный 100-летию Армянской общей спортивной ассоциации в котором приняли участие 1200 оменетменовцев из 20 стран. Молодежную направленность имел и проведенный в Анкаване Общеевангелистский молодежный съезд, в котором участвовали более 150 молодых людей из диаспоры. И этот список можно продолжить.

До недавнего времени власти Армении и даже Арцаха рассматривали Диаспору главным образом в качестве дойной коровы, которую, при этом, можно не кормить, предоставляя двойное гражданство, право голоса и даже возможности ведения бизнеса на родине. Хотя в 1991-м армянскую государственность начинали строить при участии армян как из Армении и Арцаха, так и из Диаспоры. Именно поэтому “Бархатную революцию” наши зарубежные соотечественники встретили с, в хорошем смысле этого слова, эйфорией. Какую работу проводит сегодня Миндиаспоры в направлении оправдания этих ожиданий?

На мой взгляд, эйфория уже в прошлом и мы уже идем путем трансформирования позитивных зарядов в Армении и диаспоре в ощутимые результаты. Институт двойного гражданства для нашей страны нов и, разумеется, как и любая иная система требует наиболее возможного усовершенствования и упрощения. С точки зрения основания в Армении бизнеса, любой наш соотечественник из диаспоры, желающий осуществить в Армении инвестиции, отныне может быть уверен в защите своих прав, наличии гарантий атмосферы равного сотрудничества и верховенства закона. Что же касается права диаспорских армян принимать участия в голосованиях, то это, как вы сами понимаете, весьма трудная процедура для достижения которой нам предстоит пройти очень немалый путь.

На фоне продажи в марте 2017-го за $57 млн. здания запланированного под второй Музей - институт Геноцида в Вашингтоне или ежегодных 10-ти миллионных телемарафонных сборов в пользу Арцаха, разговоры о мощных возможностях армянского лобби вызывают улыбку достаточно у многих. Поделитесь Вашей оценкой лоббистской деятельности наших соотечественников. Как Вы себе ее представляете, необходимы ли какие-то изменения и способствует ли этому каким-то образом Миндиаспоры?

Армянский лоббинг – один из самых хорошо организованных и известных лоббингов в мире, о чем свидетельствуют ряд теоретиков. Лично я весьма высоко оцениваю деятельность комиссии Ай-Дата, Армянской ассамблеи Америки, ряда армянских лоббистских организаций и групп. Все они ведут неоценимую работу в направлении защиты интересов Армении, признании Арцаха, признании Геноцида армян. И на фоне, прогрессирующего день ото дня, обладающего огромными ресурсами, турецкого и азербайджанского лоббизма, мы должны уметь использовать весь наш лоббистский арсенал. И, конечно же, я вижу необходимость быть бдительными и консолидированными как никогда.