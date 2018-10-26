Пятница, 26 Октября 2018 16:39

АрмИнфо. Beeline и Инновационный центр Microsoft в Армении объявляют о проведении лагеря нового формата, ориентированного на молодых людей с инновационными идеями, которые помогут решить проблемы в различных сферах и могут стать эффективным и прибыльным продуктом в будущем. Как сообщает пресс-служба, после первичного отбора авторы лучших десяти идей пройдут однодневный интенсивный семинар, где встретятся со специалистами разных сфер, представят им свои идеи и получат советы о потенциальном рынке, клиентах и возможных особенностях продукта.

За семинаром последует двухнедельная работа с наставниками, по итогам которой участники представят свои проекты жюри, состоящему из инвесторов, предпринимателей и представителей ИТ- сферы. Жюри выберет две лучшие команды. В рамках лагеря отдельные команды получат финансовые ресурсы, чтобы превратить свою идею в прототип продукта. <В мире существует общепринятый формат развития идей - Hackathon, когда команды в течение 24 часов разрабатывают идею для решения конкретной проблемы, и у нас есть опыт проведения таких соревнований. В этот раз мы решили пойти дальше, чтобы дать возможность командам основательнее развить их идеи, чтобы не хорошие идеи не терялись и становились полезными продуктами, которые сделают нашу жизнь еще лучше>, - отметил генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин.

В свою очередь директор Инновационного центра Microsoft в Армении Арташес Варданян добавил: <Формат лагеря позволит молодым людям с техническими навыками и интересными идеями развить свои замыслы, провести исследования и, с помощью менторов, понять специфику продукта и рынка, узнать своего клиента и получить финансовые средства, чтобы в короткий срок превратить идею в прототип продукта>.

Согласно сообщению, в конкурсе может принять участие любой желающий у которого есть инновационная и оправданная с финансовой точки зрения идея, решающая ту или иную проблему. Для участия в лагере необходимо подать заявку до 14 ноября текущего года по ссылке. Для регистрации и дополнительной информации звоните: 010 545 343 или 099 545 343.

Напомним, что ЗАО "VEON Armenia" - ныне "VEON Armenia Holdings B.V." (торговая марка Beeline) входит в группу компаний VEON, которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".