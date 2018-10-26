Пятница, 26 Октября 2018 16:37

АрмИнфо.12-ый Ереванский международный музыкальный фестиваль завершился 25-ого октября премьерой оперы Джакомо Пуччини “Мадам Баттерфляй”. Представление было посвящено 25-летию Конверс Банка, генерального спонсора фестиваля. На премьере присутствовали исполняющий обязанности Премьер-министра РА Никол Пашинян с супругой, должностные лица, предприниматели, любители музыки….

“Опера “Мадам Баттерфляй” была поставлена в рамках Ереванского фестиваля. Она не звучала на армянских сценах уже 10 лет. Надеемся, что эта наша постановка, а также 12 концертов, исполненных на фестивале, доставили удовольствие даже самым требовательным любителям музыки. В этом году мы имели возможность насладиться исключительными выступлениями в исполнении всемирно известных музыкантов”, - отметил художественный руководитель и главный дирижер Национального филармонического оркестра Армении Эдуард Топчян.

Роль Мадам Баттерфляй исполнила одна из лучших Баттерфляй в мире, наша соотечественница Лиана Алексанян.

“Во всем мире принято, что бизнес поддерживает развитие культуры. Благодарим Конверс Банк за то, что оказав поддержку в проведении фестиваля, он предоставил возможность поставить и исполнить на главной сцене страны оперу “Мадам Баттерфляй”, которая неизменно собирает большое количество зрителей в самых известных залах мира”, - сказала в своей речи Лиана Алексанян.

Было также отмечено, что “Мадам Баттерфляй” - одна из наиболее часто исполняемых опер в мире, благодаря мелодичной элегантности оперы, невероятной чистоте и искренности главной героини и неописуемой лиричности ее характера, который в конце оперы становится глубоко трагичным.

В Армении опера “Мадам Баттерфляй” впервые была исполнена в 1934г. на сцене Национального академического театра оперы и балета им. Ал. Спендиаряна, дирижер - Геворг Будагян. Последний раз она звучала со сцены Концертного зала им. Арама Хачатуряна десять лет назад - в 2008г., как театрализованное концертное представление под руководством Маэстро Эдуарда Топчяна, в постановке Сукиаса Торосяна.