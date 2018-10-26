Пятница, 26 Октября 2018 16:18

АрмИнфо. Жители приграничной общины Сарагюх Тавушской области Армении, более 26 лет испытывающие острый дефицит воды, благодаря усилиям Международного комитета красного креста (МККК) наконец-то будут жить в минимально комфортных условиях.

Так, в конце сентября текущего года в эксплуатацию была сдана водонасосная станция, которая обеспечит жителей села питевой водой. Как рассказал корреспонденту АрмИнфо сотрудник МККК, проект стоимостью в 26,85 млн драм – из которых 5,85 млн - средства общины, а 21 млн драмов – Красного креста - был реализован за 160 дней, и уже сегодня на территории села действует еще 5 колонок, подающих воду. Протяженность трубы, которая теперь обеспечивает село водой, составляет 1132 метра.

Проблему удалось решить благодаря усилиям МККК и главы общины Сарагюх Комитаса Элларяна. На территории общины, где проживает порядка 800 человек, в течение 26 лет работала всего одна водонапорная колонка, которая была установлена в центре достаточно большого села, и жители вынуждены были таскать воду руками на большие расстояния.

Как рассказал житель Сарагюх Сурен Восканян проблема воды в селе существовала много лет, с начала 90-ых годов прошлого столетия, после конфликта вокруг Нагорного Карабаха. По его словам, девушек из прилегающих сел даже не выдавали замуж за парней из Сарагюха, так как в селе не было воды. “Теперь, проблема воды решена, и мы нашим парням говорим, мол смело идите просить руки суженной из соседнего села, вам теперь точно не откажут”, - шутит Восканян.

По его словам, несмотря на то, что село находится в непосредственном соседстве с Джохазским искусственным водохранилище на границе Иджеван-Газах, возможностей пользоваться его благами у них также нет. “Объем водохранилища более 45 млн кубических метров. Сегодня, наверное даже больше, так как уровень водохранилища стал выше. Но, вода идет только в Газах, у нас нет возможностей пользоваться этой водой. Раньше, село получало из водохранилища оросительную воду, но во время обострения ситуации на границе, трубы и насосы были расхищены, и у нас сегодня нет возможности пользоваться его благами”, - посетовал он, добавив, что люди в их общине трудолюбивые, и готовы работать, были бы лишь обеспечены необходимые условия. Восканян с гордостью добавил, что в советские времена Сарагюх был на втором месте по количеству трудовых героев в регионе, после грузинского села Гори.

Он также рассказал, что возможно в скором будущем каждый сельчанин уже у себя дома будет иметь воду, так как правительство Армении в этом году в срочном порядке выделило общине 132 млн. драм для решения этой проблемы, проект уже разработан, и теперь общине нужно добрать недостающие 3,450 млн драм для начала реализации программы.

Отметим, что в Армении МККК помогает жертвам минных взрывов, пропавшим без вести лицам и их семьям, а также общинам, живущим вдоль границы с Азербайджаном. Сотрудники организации также посещают лиц, содержащихся под стражей в связи с конфликтом и по соображениям безопасности или уязвимых по другим причинам.

В 2017 году, благодаря МККК 1500 человек в Армении получили легкий доступ к чистой воде, 315 улучшили свое материальное положение, 540 школьников и 60 учителей прошли тренинг по действиям при обстреле, а также по основам первой помощи и по минной опасности, 500 родственников пропавших без вести получили психологическую помощь и консультации.