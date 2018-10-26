Пятница, 26 Октября 2018 16:07

АрмИнфо. Республиканская партия Армении готова быть меньшинством в парламенте. Об этом 26 октября на брифинге в Национальном Собрании Армении заявил глава фракции Республиканской партии Ваграм Багдасарян.

Он отметил, что в ближайшее время Республиканская партия Армении обнародует свое решение относительно того, будет ли она участвовать в досрочных парламентских выборах или нет. Багдасарян заявил, что список РПА будет политическим. "Что касается того, кто возглавит список фракции, пока говорить рано", - заявил Багдасарян, не конкретизировав вопрос о возможности лидерства списка партии Сержем Саргсяном.

"Наш список, безусловно, будет политическим, который должен соответствовать нашей роли в качестве оппозиции. Для нас никогда не было самоцелью быть представленными в парламенте, быть большинством или быть у власти. Политические силы должны быть готовы к тому, что они могут быть как властью, так и оппозицией", - заявил глава фракции РПА, отметив, что представители партии готовы быть меньшинством в парламенте. "Если мы вступим в парламент, то с намерением высказать свое мнение и восстановить свое лицо. Мы будем радикальной и конструктивной оппозицией", - заключил Багдасарян. При этом, глава Республиканской партии заявил о своем несогласии со спешкой в проведении выборов, поскольку это не даем партиям и блокам достаточного количества времени на подготовку.

В свою очередь, секретарь фракции "Блок Царукян" Ваге Энфиаджян заявил, что список фракции должен возглавить глава блока Гагик Царукян. Он заявил, что для него и для других представителей фракции политическая деятельность в парламенте не является самоцелью. "Мы примем любое решение блока", - отметил Энфиаджян. Что касается того, на какое место претендует партия, секретарь "Блока Царукян" заявил, что не понимает представителей тех политических сил, которые идут на выборы, рассчитывая на третье или четвертое место. "Если какая-либо политическая сила приняла решения участвовать в выборах, то должна максимально ясно и четко составить свою предвыборную программу, грамотно вести агитацию и убедить людей, что следует выражать именно их, что мы и намерены сделать. Безусловно, окончательно решение примут исключительно граждане Армении, и мы примем любое их решение, однако, у нас есть большой кадровый потенциал и хорошая программа, мы надеемся, что не разочаруем наш народ", - подчеркнул Энфиаджян.

Секретарь фракции "Елк" (Исход) Геворк Георгисян отметил, что партии "Просвещенная Армения" и "Республика" примут участие в досрочных выборах в формате блока "Луйс" и рассчитывают занять второе место в парламенте.

Что касается заявления вице-спикера парламента Эдуарда Шармазанова о том, что представители блока "Луйс" являются сторонниками Пашиняна, и станут его карманной оппозицией, Георгисян заявил, что подобные заявления являются просто смешными. "Над такими разговорами посмеялся бы и сам и.о. премьер-министра Никол Пашинян. Республиканская партия пыталась управлять оппозицией, теперь мерит всех своим аршином. Однако, никто не будет управлять нами", - заверил депутат.

Глава фракции АРФ "Дашнакцутюн" Армен Рустамян заявил, что партия пойдет на досрочные выборы самостоятельно. "Дашнакцутюн является одной из древнейших партий Армении, со своими ценностями и устоями,

поэтому мы пойдем на досрочные выборы самостоятельно, и считаем, что это наилучший формат. У нас есть свое мнение, своя точка зрения и некоторые опасения по ряду политических вопросов. Нам есть что сказать и что сделать, партия АРФ "Дашнакцутюн", как оппозиция, примет участие в досрочных выборах в Национальное Собрание Армении", - заключил Рустамян.

Отметим, что досрочные парламентские выборы намечены на декабрь 2018 года.