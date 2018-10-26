Пятница, 26 Октября 2018 15:12

АрмИнфо.Визит советника США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона в регион, безусловно, является очень важным и перспективным. Об этом 26 октября на брифингах в Национальном Собрании Армении заявил глава фракции АРФ "Дашнакцутюн" Армен Рустамян.

Он заявил, что регион Южного Кавказа имеет огромную геополитическую важность, и все месседжи Болтона имеют важное значение, как для региона, так и для Армении. "У Армении должен быть стабильный внешнеполитический курс и четкая позиция по целому ряду вопросов, которые должны быть понятны и Москве, и Западу", - подчеркнул депутат.

Рустамян отметил, что Армения должна продемонстрировать всему миру свои намерения выстраивать отношения с партнерами, исходя из своих собственных интересов. "Вероятно, в США считают, что Армения не делает ничего, кроме как выходит за рамки своих же жизненно важных интересов", - отметил депутат, добавив, что Болтон прекрасно понимает, что натянутые отношения между США, Россией и Ираном могут привести к весьма негативным последствиям. "Думаю, что Джон Болтон не хочет, чтобы из-за конфликта между этими странами пострадали их партнеры в регионе. Это актуально и для армянской стороны", - подчеркнул Рустамян. Депутат также констатировал, что Россия является для Армении важным стратегическим партнерам и отношения с ней не имеют альтернативы. Отметим, что советник президента США по национальной безопасности вечером 24 октября посетил Ереван. Перед этим визитом Болтон посетил Москву, а 24-го с утра - Баку. После Еревана Болтон посетит Грузию.